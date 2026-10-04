Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iki grup arasında çıkan kavgada ahşap sopa, muşta ve balta sapı kullanıldı. Alkollü oldukları belirtilen şahısların karıştığı olayda, bir kişi aracıyla dört kişinin üzerine sürerek yaralanmalarına neden olurken, başka bir kişi de balta sapıyla vurduğu şahsın sol el bileğini kırdı. Olayla ilgili 10 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay 2 Ekim 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da Kurtalan Sokak’ta, yol içerisinde meydana geldi. Aralarında önceden mevcut olan sorun nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında 31 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan H.T. (E-24), 51 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan A.T. (E-22) ve 31 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan T.G. (E-22), M.T. (E-25) ve R.G. (E-47) ile birlikte hareket etti. Diğer tarafta ise 75 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.A. (E-39) ile E.A. (E-21), M.S. (E-21), E.A. ve M.K. (E-41) yer aldı.

İki grup arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları ahşap sopa ve muştayla birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurdu.

Aracı üzerlerine sürdü

Kavga sırasında H.T., kullanımındaki aracı kasten diğer grupta bulunan A.A., E.A., M.S. ve M.K.’nin üzerine sürdü. Aracıyla söz konusu dört kişiye çarpan H.T., şahısları yaraladı. Olay, katle teşebbüs suçlaması kapsamında değerlendirilirken, kavgada yaralanan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kavgaya karışan E.A. da kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ahşap balta sapıyla H.T.’nin sol el bileğine vurdu. Aldığı darbe sonucu H.T.’nin sol el bileğinin kırıldığı belirtildi.

Olayın ardından kavgaya karışan tüm şahıslar tutuklandı. Polis, katle teşebbüs, vahim zarar, yaralama, kavga, kanunsuz bıçak ve benzeri alet taşıma, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026, 10:59