Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Büyük Moda Show’a Hazırlanıyor  

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Moda Tasarımı ve Tekstil Önlisans Bölümü öğrencilerinin özel tasarımları izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Meslek Yüksekokulu, Moda ve Tekstil Tasarımı Önlisans Bölümü’nün hazırladığı 20 farklı tasarım kırmızı halıda izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Öğretim Görevlisi, deneyimli modacı Neşe Sarı liderliğinde hazırlanan 20 farklı tasarımın yer alacağı defilede, özellikle geri dönüşümle elde edilen tasarım kıyafetler, deniz kabuklarından elde edilen özel tasarımlar ve kuantum fiziğini yansıtan cam kırıklarından elde edilen tasarımlar öne çıkıyor. Her öğrencinin farklı bir temayı konu aldığı Moda Show, geri dönüşümle üretilen birçok özel tasarımdan oluşuyor.

12 Haziran Çarşamba günü saat 19:30’da Alayköy Kampüsü’nde Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni açılışında düzenlenecek olan “Moda Show’a ve Mezuniyet Töreni’ne öğrenciler, veliler ve protokolün yanı sıra tüm halkın da davetli olduğu bildirildi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Basın Koordinatörlüğü’nden yayınlanan Moda Show ve Mezuniyet Program Akışı şöyle;

PROGRAM AKIŞI

19:00-19:30 Davetliler ve Mezunların Yerlerini Almaları

19:30-19:35 Açılış: Mezunların Tören Alanına Girişleri ve Selamlama

19:35-19:40 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

19:40-19:45 Tanıtım Filmi Gösterimi

19.45-20:10 Moda Show

20:10-20:15 Rektör Açılış Konuşması

20:15-20:25 Rektör Yardımcısı ve Protokol Konuşmaları

20:25-20:30 Üniversite Birincisinin Konuşması

Ödül Takdimi

20:30-20:40 Dereceye girenlere ödül takdimi

Üniversite Birincisi – Yaş Kütüğüne Mezuniyet Plakasının Çakılması

Üniversite İkincisi

Üniversite Üçüncüsü

Diploma Takdimi

20:40-21:10 Diploma Takdimleri