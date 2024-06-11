Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Büyük Moda Show’a Hazırlanıyor  

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Moda Tasarımı ve Tekstil Önlisans Bölümü öğrencilerinin özel tasarımları izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Meslek Yüksekokulu, Moda ve Tekstil Tasarımı Önlisans Bölümü’nün hazırladığı 20 farklı tasarım kırmızı halıda izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Öğretim Görevlisi, deneyimli modacı Neşe Sarı liderliğinde hazırlanan 20 farklı tasarımın yer alacağı defilede, özellikle geri dönüşümle elde edilen tasarım kıyafetler, deniz kabuklarından elde edilen özel tasarımlar ve kuantum fiziğini yansıtan cam kırıklarından elde edilen tasarımlar öne çıkıyor. Her öğrencinin farklı bir temayı konu aldığı Moda Show, geri dönüşümle üretilen birçok özel tasarımdan oluşuyor.
12 Haziran Çarşamba günü saat 19:30’da Alayköy Kampüsü’nde Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni açılışında düzenlenecek olan “Moda Show’a ve Mezuniyet Töreni’ne öğrenciler, veliler ve protokolün yanı sıra tüm halkın da davetli olduğu bildirildi.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Basın Koordinatörlüğü’nden yayınlanan Moda Show ve Mezuniyet Program Akışı şöyle;
PROGRAM AKIŞI
19:00-19:30 Davetliler ve Mezunların Yerlerini Almaları
19:30-19:35 Açılış: Mezunların Tören Alanına Girişleri ve Selamlama
19:35-19:40 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
19:40-19:45 Tanıtım Filmi Gösterimi
19.45-20:10 Moda Show
20:10-20:15 Rektör Açılış Konuşması
20:15-20:25 Rektör Yardımcısı ve Protokol Konuşmaları
20:25-20:30 Üniversite Birincisinin Konuşması
Ödül Takdimi
20:30-20:40 Dereceye girenlere ödül takdimi
Üniversite Birincisi – Yaş Kütüğüne Mezuniyet Plakasının Çakılması
Üniversite İkincisi
Üniversite Üçüncüsü
Diploma Takdimi
20:40-21:10 Diploma Takdimleri