Tarihi ziyarette tarihi mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkanı Özgür Özel’le bir saat 30 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iç konuların yanı sıra dış konuların da ele alındığı ve bazı kritik sorunların altının çizildiği belirtildi.

Görüşme sonrasında, ziyaretle ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yılı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP lideri Özel’e “birlikte Kıbrıs’a gidelim” çağrısı yaptığını söyledi. Özel’in, gerek Kıbrıs daveti, gerekse diğer konuları parti yetkili kurullarında ele alacağı kaydedildi.

İade-i ziyaret gerçekleşti

Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. Kırk gün sonra ikinci kez bir araya gelen iki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü. Özel, görüşmenin ardından Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı. İki lider, Erdoğan'ın makam aracı önünde bir kez daha tokalaştı. Erdoğan, basın mensuplarını selamlayıp aracıyla CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Çelik: Hep beraber Kuzey Kıbrıs'ta olmayı temenni ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Erdoğan ve Özel arasındaki görüşmede yeni anayasa çalışmaları, ekonomi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin gündeme geldiğini açıkladı.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerinde, Sayın Özel, CHP ve diğer partilerle birlikte güçlü bir şekilde beraberlik gösterilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü hep beraber Kuzey Kıbrıs'ta kutlamayı temenni ediyoruz" dedi. Çelik, ekonominin içinden geçtiği bu dönemin, bu kazanımların ileride daha büyük kazanımlara kavuşacağı ve ülkenin etrafındaki gelişmelerle değerlendirildiğinde bütün bu sürecin hassasiyetle korunacağının görüşmede ele alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız, CHP tarafından arzu edildiği takdirde Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek'in bilgi verebileceğini ifade etmiştir." açıklamasını yaptı. Dış politika konusunun, AK Parti ile CHP arasında, Cumhur İttifakı'yla muhalefetteki ittifak arasında temel tartışma konularından biri olduğunu belirten Çelik, bu dönemde ve gelecek dönemde bu konudaki işbirliğinin artırılmasının son derece önemli olacağını söyledi.

AP seçimleri

Çelik, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, aşırı sağın, radikal sağın ve popülist sosyalist partilerin ortaya koyduğu performansın Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın yeni birtakım meydan okumalarına karşı karşıya olduğunu gösterdiğini anlattı. Diğer siyasi partilerle bir görüşme olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Çelik, böyle bir gündemlerinin şu anda olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024, 09:44