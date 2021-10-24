Bu bağ kopmaz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyareti kapsamında Hatay’da temaslarda bulunuyor.

Kıbrıs davasını ve Kıbrıs Türk tarafının yeni siyasetini Türkiye’de anlatmak, Türk halkı ile gönül birliğini ve ilişkileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artık yan yana yaşayan iki devlet ve eşitlik temelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün süreceği bir anlaşma istediklerini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk halkı ile gönül ve kardeşlik bağları olduğunu, KKTC Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin her bölgesini ziyaret ederek, ulusal ve milli Kıbrıs davasını anlattığını, bu ziyaretleri sürdüreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay temasları çerçevesinde Altınözü İlçesini de ziyaret etti.

Tatar, burada “Altınözü 5. Zeytin -Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali” açılışına katıldı. Hatay 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda yer alan festivalde, Tatar, KKTC bayrakları ile karşılandığı festival alanını gezdi, halkla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, iki yıl önce yine Altınözü’nü ziyaret ettiğini, Hatay’ı ziyaret ettiğini, bu bölgeden KKTC’ye gelip hayat kuranlar sayesinde et ve tırnak gibi olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Altınözü’nde zeytin ve zeytinyağı çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından festival açılışı yapıldı, Tatar’a zeytinyağı hediye edildi, anı fotoğrafı çekildi.

Gazilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay ziyareti çerçevesinde Kıbrıs gazileri ile buluştu.



Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın organize ettiği etkinlikte, gazilere, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda gösterdikleri özveriden dolayı şükranlar sunuldu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Hatay gazileri ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, 1974 sonrası Hatay ile KKTC arasında kaynaşma olduğunu, aile olduklarını söyledi.Tatar, milli mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkının hep “Mehmetçik ne zaman gelecek?” diye beklediğini ve Mehmetçik’in adaya adım atmasıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığa özgürlüğüne hürriyetine kavuştuğunu belirtti.

Çarşıyı gezdi, şehitliğe çiçek bıraktı

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Hatay Arkeoloji Müzesi, Habib-i Neccar Cami, St. Pierre Kilisesi, Uzun Çarşı’yı gezdi, çarşı esnafı ve bölge halkı ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Belen Şehitler Abidesi’ni de ziyaret ederek, şehitliğe çiçek bıraktı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an tilaveti yer alan törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, şehitler diyarı KKTC’den getirdiği sevgi saygıları iletti, Türk halkıyla gönül kardeşlik birlikteliğini vurguladı.

Tatar, tüm şehitleri andığı konuşmasında, her şehit haberi aldıklarında yüreklerinde acı hissettiklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı adına burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Geleceğe Şehitleri unutmadan, bölgedeki Türk varlığını ve devleti güçlendirerek emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade eden Tatar, gazilere minnet duygularını iletti.

Tatar, Kıbrıs’ta mücadelenin Türkiye ile birlikte devam ettiğini, Türk tarafının kopmaz bir parça olduğunu, asla bu bağların koparılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Tatar’a konuşmasının ardından plaket verildi. Belen Belediyesi ayrıca bir sokağa “Kuzey Kıbrıs” adını verdi.