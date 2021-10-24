Olayın boyutları genişledi 

Lokmacı Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçtiği 27 Eylül’de tutuklanan 38 yaşındaki Azeri’yle ilgili davanın son 24 saatte daha da büyük boyutlara ulaştığı, Rum polisinin meseleyi “terör” açısından da araştırmakta olduğu bildirildi.

Politis, “Paket Servis Elemanı Kisvesi Altında İsraillileri Öldürmeyi Planladılar… Azeri’nin Başkanlığındaki Örgütlü Şebeke Hedefleri İzledi, Fotoğrafladı ve Bilgi Topladı” başlıklı manşet haberinde, Azeri şüpheliyle ilgisi gerekçesiyle 12 Ekim’de tutukladığı Pakistanlı 27 yaşındaki bir kişiden sonra dün sabah da Limasol’da 25 ve 32 yaşlarında iki Pakistanlı’yı daha tutukladığını yazdı.

Limasol’da önceki gün tutuklanan 2 Pakistanlı’nın kaldığı dairede, 12 Ekim’de tutuklanan Pakistanlı gibi bir yemek şirketine ait paket servis üniformaları bulduğu, bu kişilerin paket servis elemanı kisvesi altında rahatça dolaşarak Azeri şüphelinin “hedefleri” ile ilgili gözlem yapıp ve bilgi topladıkları öne sürüldü.



Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021, 02:58

Tutuklanan kişilere ait cep telefonlarında, hedefleri ile ilgili olabilecek belirli noktaların fotoğrafları bulunduğu ve Azeri şüpheli ile temas içerisinde, hedef alınan kişileri izleyip hareketleriyle ilgili bilgi sağlayan bir şebeke olarak çalıştıklarına inanıldığı kaydedildi. Polisin, bu kişilerin servis elemanı görüntüsü altında bazı kişilere yönelik saldırı planlamış olması senaryosu üzerinde de durduğu belirtildi.Gazeteye göre Azeri şüpheli dün tutukluluk süresinin uzatılması için yargıç karşısına çıkarıldı. Rum polisi bu çerçevede Azeri şüphelinin “KKTC’deki bir otele sakladığı ve bir Rum tarafından bulunarak Rum polisine teslim ettiği” öne sürülen (bir tabanca, bir cep telefonu, otel kartı, şarjör, iki canlı fişek ve bir taşınabilir bellekten-usb) oluşan yeni “delillerini” de açıkladı.Haberde daimi ikameti Rusya’da olan ve Rusya pasaportu taşıyan Azeri şüphelinin, Rusya’dan destek istediği, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru sonrasında Rus Büyükelçiliği’nden bir yetkilinin 17 Ekim’de kendisini ziyaret ettiği kaydedildi.Rum polisinin, şüpheli hakkında soruşturma yürüttüğü 11 mesele arasında “terör” meselesi de olduğu ve soruşturma yöntemi ve gizliliğinin de bunu desteklediğini belirten gazete, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in bu konudaki resmî duruşunun da “şüpheli, İran hesabına Lefkoşa’da İsraillilere yönelik terör saldırısı planladı” şeklinde olduğunu hatırlattı.