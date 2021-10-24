Teyzesini ziyarete gitmişti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, 2017 yılında eniştesi tarafından cinsel saldırıya uğrayan kız çocuğu, önceki gün annesi ve Sosyal Hizmetlerde görevli bir memur ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Eniştesi K.I. tarafından göğüsleri okşanan ve dudağından öpülen müşteki çocuğun, durumu 2019 ve 2021 yıllarında, 2 kez öğrenim gördüğü okulun rehber öğretmenlerine de anlattığı ortaya çıktı.

Polis tarafından kısa sürede tespit edilen sapık enişte, gözaltına alınarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Dudaklarından öptü

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Turgay Ok, 22.10.2021 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şubeye annesi ve Sosyal Hizmetlerde görevli bir memur ile gelen müşteki Ö.G’nin 2017 yılı içerinde Lefkoşa'da teyzesinin ikametgahında misafir olarak bulunduğu bir sırada teyzesinin kocası zanlı K.I.'nın göğüslerini elleri ile okşamak ve dudaklarından öptüğünü bildirip bu hususla ilgili şikayette bulunduğunu belirtti.



Polis, aynı gün mesele ile ilgili tahkikata başlandığını ve müştekinin kendisine yapılan cinsel saldırı ile ilgili olarak 2019 yılı içerinde öğrenim gördüğü okuldaki rehber öğretmenine olayı anlattığı ve bu hususla ilgili dosyasına kayıt düşüldüğünün öğrenildiğini anlattı.Polis, yine aynı gün yapılan soruşturmada halen öğrenim gördüğü okuldaki yeni rehber öğretmenine de 04.10.2021 tarihinde yaşanan olayla ilgili bilgi verdiğinin tespit edildiğini ve bunun üzerine soruşturmanın genişletildiğini kaydetti.

Tahkikat yeni başladı

Polis, yine aynı gün zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını belirterek, meselede 4 ifade temin edildiğini ve bu alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin devam ettiğini anlattı. Polis, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde ifadesi alınması gereken tanıklara etki edebileceğinden tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.