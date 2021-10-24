‘Rakiplerimle siyasi boyutta yarışırım’

Suna ERDEN

UBP Genel Başkan adaylarından Dr. Faiz Sucuoğlu, skandal video olayındaki gelişmeler üzerine dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sucuoğlu, yaşanan gelişmelerin faturasının şahsına mal edilmek istendiğini belirterek, buna ne kendisinin ne de halkın izin vermeyeceğini ifade etti.

Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Son günlerde kamuoyunu üzücü bir şekilde meşgul eden olaylarla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Halkıma hizmet amacı ile çıktığım siyasi hayatımda, geleceğe onurlu, dürüst ve şerefli bir isim bırakabilmeyi en önemli prensip olarak benimsedim.



Bugüne kadar herhangi bir şekilde adımın bu prensibime aykırı olarak anılmasına fırsat verecek eylemlerde bulunmadım ve bulunmayacağım.Kat'i surette vurgu yapmak istediğim konu, son yaşanan gelişmelerin faturasının şahsıma mal edilmeye çalışılmasıdır. Buna ne ben ne de halkımız izin vermez.Parti başkanlığı yarışında rakiplerimle ancak siyasi boyutta, fikirler düzeyinde yarışırım. Siyaset dışında, özellikle de halkımızın manevi değerlerine ve aile kurumuna zarar verecek bir durum içinde olmam söz konusu değildir.Bu sebeple gerçeklerin çarpıtılması için çaba gösterenlerin uğraşlarının boşa çıkacağı ortadadır.Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda adımızı bu kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu tarz kirli işler bizim politikalarımız içinde yer alamaz.”