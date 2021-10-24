‘Böyle bir gündem yok’ 

Hüseyin ÇİÇEK

Başbakan Ersan Saner’in eşi Bahar Saner, dün bazı internet sitelerinde yer alan ‘boşanma’ haberleri üzerine sosyal medya hesabından fotoğraflı bir açıklama yayınladı.

Mesajın tam metni şöyle:

“Kıymetli dostlar,

Ben ve ailem bugüne kadar özel hayatımızla gündem yaratmayı tercih etmedik.

Buna rağmen son günlerde özel hayatımızı ilgilendiren olaylarla gündeme taşındık.

Bunun maksatlı yapıldığını düşünmek istemiyorum.



Ancak yaratılan gündem ailemizden ziyade siyasal kirlenme yönüyle tüm toplumumuzu derinden etkiledi.Niyetim kimseye ahlak veya etik dersi vermek değildir.Ancak eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir.Önemle vurgulamak isterim ki; toplumumuzun, bizim kişisel hayatımızdan çok daha ciddi sorunları vardır.Kaldı ki böyle bir gündemimiz yok.Saygı duyduğunuz için çok teşekkür ederim.Saygı ve sevgiyle kalın.”