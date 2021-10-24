Cep kayıtları inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Başbakan Ersan Saner’in polise yapmış olduğu şikayet üzerine skandal video paylaşımıyla ilgili dün 2 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlardan biri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde Faiz Sucuoğlu’nun özel kalem müdürü olan Muhittin Özsağlam. Muhittin Özsağlam, video kaydı yapmakla suçlanan Pınar Gökmen’in telefonunda silinen görüntünün geri getirilmesine yardımcı olan Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa’yı teşvik ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Mahkeme emriyle dün tutuklanan Cüneyt Soğukbulak’ın ise telefon satıcısı olduğu bildirildi.

Soğukbulak, videoda yer alan görüntülerin telefona geri yüklenmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Dünkü tutuklamalarla birlikte toplam tutuklu sayısı 5’e ulaşırken, tümünün yarın yeniden mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Şikayet üzerine soruşturma başladı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Abdülkadir Gıldır, 21 Ekim 2021 tarihinde, Başbakan Hamza Ersan Saner’in, internet ortamında gerçekleştirdiği görüntülü konuşmanın içeriğinin değiştirildiği ile ilgili şikayetinin ardından soruşturma başlatıldığını ve mesele kapsamında Pınar Gökmen, Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa’nın tutuklandığını anımsattı.



Görüntüleri geri getirdilerPolis, yürütülen soruşturmada; Pınar Gökmen’in, Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa’nın yardımı ve mahkeme huzurundaki zanlı 1 Muhittin Özsağlam’ın teşviki ile zanlı 2 Cüneyt Soğukbulak’ın işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkanında silinen görüntüyü geri getirdiğinin belirlendiğini açıkladı.Cep telefonları ve bilgisayarlar emare alındıPolis, Muhittin Özsağlam’ın evi ile Cüneyt Soğukbulak’ın dükkanından, cep telefonu, bilgisayar ve laptopların emare olarak alındığını ve incelemeye gönderildiğini aktardı. Zanlıların ifade verdiğini de kaydeden polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.Avukatlar suçlamaları reddettiZanlı avukatları tutukluluk süresine itiraz etmezken, suçlamaları reddetti. Muhittin Özsağlam’ın avukatı Hasan Yücelen, müştekinin polise direkt müvekkilinin ismini verdiğini ve polisin tutuklamayı buna dayanarak yaptığını savundu. Cüneyt Soğukbulak’ın avukatı Eylem Şerifoğlu ise müvekkilinin telefon dükkanı işletmecisi olduğunu akıllı cep telefonları konusunda bilgisi olduğunu, hatta polise bile bazı teknik konularda yardımcı olduğunu belirterek, Pınar Gökmen’in müvekkilinden silinen görüntünün geri getirilmesi hakkında bilgi istediğini, müvekkilinin ise sadece sözlü olarak yardımda bulunduğunu, görüntüyü indirmediğini ve içeriğini bilmediğini iddia etti.Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren nöbetçi Yargıç Mine Gündüz, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.