Başbakan Ersan Saner’in yer aldığı skandal video haberleri Rum ve Yunan basınının yanı sıra İngiliz basınında geniş yer aldı.

The Sun gazetesinin yanı sıra ünlü The Times gazetesi de Başbakan Saner’in, video yayını sonrasında istifaya zorlandığını yazdı.

Haber ‘The New Arab’, ‘Greek Reporter’, ‘Financial Mirror’, ‘Cyprus Mail’, ‘News in Cyprus’ , fotoğraflı haberde Başbakan Ersan Saner’in, video görüntüleri sonrasında istifa ettiği veya istifaya zorlandığı şeklinde yayınlandı.