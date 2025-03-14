Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, kıskançlık krizine giren Safa Bekmez, tartıştığı eşine elektrik süpürgesini fırlattı, kendisini tutuklamaya gelen polislere, “bu iş bitecek” diyerek tehditler savurdu. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülen Safa Bekmez, hücreye yerleştirildiği esnada da, “beni en fazla 24 saat tutabilirsiniz, yarın bu iş bitecek” diyerek tehditlerine devam etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ebru Akbaş, zanlının, 12 Mart, saat 20.00 sıralarında, ikametgahları içerisinde, kendisini aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşinin üzerine elektrikli süpürgeyi fırlatarak darp suçunu işlediğini açıkladı.

Akbaş, şikayet üzerine olay yerine giden ekibin, zanlı ve müştekiyi apartmanın önünde tespit ettiğini ve zanlının, polislere, “bu iş bitecek” diyerek tehdit savurduğunu anlattı.

Akbaş, gözaltına alınan zanlının, hücrelere yerleştirildiği esnada da, “beni ancak 24 saat tutarsınız, yarın bu iş bitecek, temizleyeceğim” diyerek tehditlerine devam ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 400’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

