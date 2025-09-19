Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa Otobüs Terminali’nde her hafta perşembe günü kurulan halk pazarında sebze ve meyve fiyatları dün de yüksek kaldı. Ürünlerin büyük çoğunluğu üç haneli rakamlardan satışa sunulurken vatandaşlar, fahiş fiyatlar nedeniyle pazara ilgi göstermedi. Vatandaşlar, “Her şey o kadar pahalı ki meyve-sebze alamıyoruz” dedi.
Pazarda en pahalı ürün 250 TL’den satışa sunulan zencefil oldu. Mantar 170 TL’den satılırken, sarı fasulye 150 TL, taze fasulye ise 100 TL’den tezgâhlarda yer aldı. Sofraların vazgeçilmez meyvelerinde de fiyatlar yüksekti. Şeftali ve nektarin 150 TL’den, armut ve erik 140 TL’den satıldı. Üzüm 120 TL, elma ise 100 TL’den satışa çıktı.
Ülke mutfağının önemli lezzetlerinden kolakas 100 TL’den satışa sunulurken, börülce de aynı fiyatla alıcı buldu. Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği patlıcan ve kabak en ucuz sebzeler arasında yer aldı ve 50 TL’den satıldı.
Fiyatların yüksekliği nedeniyle dün pazara gelen vatandaşların çoğu alışveriş yapmadan ayrıldı. Tezgâhlardaki ürünlerin pahalı oluşu, özellikle dar gelirli ailelerin pazar alışverişinden uzak durmasına yol açtı. Satıcılar, ürünlerin maliyetlerinin artmasından şikâyet ederken, tüketiciler ise fiyatların ulaşılabilir seviyelere çekilmesini bekliyor.
Bazı sebze ve meyve fiyatları
Zencefil: 250 TL
Mantar: 170 TL
Şeftali: 150 TL
Nektarin: 150 TL
Sarı Fasulye: 150 TL
Armut: 140 TL
Erik: 140 TL
Domates: 130 TL
Üzüm : 120 TL
Elma: 100 TL
Taze fasulye: 100 TL
Kolakas: 100 TL
Börülce: 100 TL
Acı biber: 100 TL
Muz: 70 TL
Havuç: 60 TL
Patlıcan: 50 TL
Kabak: 50 TL
Salatalık: 40 TL
Soğan: 40 TL
Patates: 35 TL