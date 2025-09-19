Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Otobüs Terminali’nde her hafta perşembe günü kurulan halk pazarında sebze ve meyve fiyatları dün de yüksek kaldı. Ürünlerin büyük çoğunluğu üç haneli rakamlardan satışa sunulurken vatandaşlar, fahiş fiyatlar nedeniyle pazara ilgi göstermedi. Vatandaşlar, “Her şey o kadar pahalı ki meyve-sebze alamıyoruz” dedi.

Pazarda en pahalı ürün 250 TL’den satışa sunulan zencefil oldu. Mantar 170 TL’den satılırken, sarı fasulye 150 TL, taze fasulye ise 100 TL’den tezgâhlarda yer aldı. Sofraların vazgeçilmez meyvelerinde de fiyatlar yüksekti. Şeftali ve nektarin 150 TL’den, armut ve erik 140 TL’den satıldı. Üzüm 120 TL, elma ise 100 TL’den satışa çıktı.

Ülke mutfağının önemli lezzetlerinden kolakas 100 TL’den satışa sunulurken, börülce de aynı fiyatla alıcı buldu. Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği patlıcan ve kabak en ucuz sebzeler arasında yer aldı ve 50 TL’den satıldı.

Fiyatların yüksekliği nedeniyle dün pazara gelen vatandaşların çoğu alışveriş yapmadan ayrıldı. Tezgâhlardaki ürünlerin pahalı oluşu, özellikle dar gelirli ailelerin pazar alışverişinden uzak durmasına yol açtı. Satıcılar, ürünlerin maliyetlerinin artmasından şikâyet ederken, tüketiciler ise fiyatların ulaşılabilir seviyelere çekilmesini bekliyor.

Bazı sebze ve meyve fiyatları

Zencefil: 250 TL

Mantar: 170 TL

Şeftali: 150 TL

Nektarin: 150 TL

Sarı Fasulye: 150 TL

Armut: 140 TL

Erik: 140 TL

Domates: 130 TL

Üzüm : 120 TL

Elma: 100 TL

Taze fasulye: 100 TL

Kolakas: 100 TL

Börülce: 100 TL

Acı biber: 100 TL

Muz: 70 TL

Havuç: 60 TL

Patlıcan: 50 TL

Kabak: 50 TL

Salatalık: 40 TL

Soğan: 40 TL

Patates: 35 TL