İhraç edilecekler

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşan süre biri Pakistan, bir diğeri Kongo ve üçü Bangladeş uyruklu 5 kişi Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almaya gidince yakalandı.

Yapılan muhaceret kontrolünde izinsiz ikamet ettikleri belirlenen R.İ. (E-26), S.A. (E-31), K.M. (E-33), M.N. (E-26) ve M.L.A. (E-42) mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 17 Eylül 2025 tarihinde saat 12.15 sıralarında Lefkoşa Muhaceret Şubesi’ne başvuru yaptıkları esnada tespit edildiklerini söyledi.

Polis, giriş-çıkış belgesi almak üzere şubeye gelen zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde R.İ. ve S.A.’nın 464 gündür, K.M.’nin 595 gündür, M.N.’nin bin 428 gündür, M.L.A.’nın ise 516 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını, İçişleri Bakanlığı’ndan ifade temin edileceğini ve bu süreçte herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını bildirdi. Polis, ayrıca zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatı, müvekkillerinin kan tahlili verdiğini ve Çalışma Bakanlığı’na müracaatlarının bulunduğunu söyledi.

Mahkeme; zanlıların bir gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

