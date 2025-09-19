Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine ilişkin haberlerin yakın takipte olduğu belirtildi. Açıklamada "Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin güvencesi altında olduğunu anımsatan Savunma Bakanlığı kaynakları, Rum tarafının silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.



Türkiye ve KKTC tepkili

Güney Kıbrıs’ın İsrail’den Barak MX hava savunma sistemi alması Türkiye ve KKTC’de tepkiyle karşılandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İsrail’den hava savunma sistemi tedarik ettiğine dair haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili ise Bakanlık kaynakları, şunları söyledi:

“GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.-Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır.”

Barak MX’in özellikleri

Barak MX hava savunma sistemi, üç farklı tipte füze kullanabiliyor. Azami 150 kilometre menzile sahip sistem, ELM-2084 MMR adlı gelişmiş bir radar tarafından yönetiliyor. Açık kaynaklara göre S bandında çalışan MMR radarı yaklaşık 500 kilometre menzilde 1.000’den fazla hedefi aynı anda tespit ve takip edebiliyor. Radar aynı zamanda 100 kilometre menzile kadar obüs, havan ve topçu roketi batarya ateşlerinin konumlarını da belirleyebiliyor.

