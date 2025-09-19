Araç ikiye ayrıldı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele–Ercan anayolu üzerinde, Cihangir’de dün sabah meydana gelen trafik kazasında 64 yaşındaki Edmund Jonathan Cooke yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, Cooke’un ölümüyle birlikte 2025’in ilk 9 ayında kazalar sonucu yaşamlarını yitirenlerin sayısı 33’ü yükseldi.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza; saat 08.15 sıralarında Cihangir’de Karavezirler Petrol önlerinde meydana geldi. Ercan yönüne doğru seyreden Edmund Jonathan Cooke’un yönetimindeki NH 396 plakalı araç, önünde aynı yönde ilerleyen Hasan Altıparmak’ın (57) kullandığı EF 127 plakalı aracı dikkatsizce geçmeye çalıştı. Bu sırada Cooke’un aracı, karşı yönden gelen İbrahim Gökgedik’in (58) yönetimindeki YG 445 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.



NH 396 plakalı araç da Altıparmak’ın kullandığı EF 127 plakalı aracın ön kısmına da çarptı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki tarlaya savrularak güçlükle durabildi.

Kazada ağır yaralanan Edmund Jonathan Cooke, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, sürücüyü güçlükle araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cooke, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Üç kişi tedavi altında

Kazanın ardından NH 396 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 71 yaşındaki Anna Steel yaralandı. Karşı yönden gelen YG 445 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Serdar Hozhyyev (36) ile Shekh Ramjan (38) da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Trafikte can kayıpları artıyor

Polis, meydana gelen bu kazayla birlikte 2025 yılı içerisinde KKTC’de 30 trafik kazasında toplam 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

