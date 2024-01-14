‘Bu konu kapanmadı’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın mal varlığı konusunda açıklama yapmaya çağırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Buradan Maliye Bakanı’na çağrı yapıyorum: Sayın Arıklı veya şirketi bu gelirlerini Maliye’ye de beyan etmiş miydi? Sayın Arıklı’nın açıkladığı bu rakamlara uygun olarak gelir yahut kurumlar vergisi alındı mı? Alınmadıysa ne yapmayı düşünüyorsunuz?” soruların yöneltti.

Özersay, Bakan olduktan sonra “heybesini dolduran, mal varlığında önemli bir artış meydana gelen” tek isim Erhan Arıklı olmadığını ifade etti.

Soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay şunları belirtti:

“Gayrimeşru hükümetin Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı yasaya göre suç işlediğini kabul eder şekilde bir açıklama yaptı.

Üstelik açıklamasıyla söylediğimiz her şeyin doğru olduğunu bizzat bu açıklamasıyla kabul etti. Biz Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre’ye bu konuda çağrı yapmıştık.

Sayın Töre ile telefonda görüştüm, Sayın Arıklı ile görüştüğünü ve kendisine mal varlığındaki bu değişiklikleri Meclis’e bildirmesi gerektiğini söylemiş. Tabi bunu yapsa da bugüne kadar işlediği suçu ortadan kaldırmaz. Şimdi hem yasaya aykırı davranılarak işlenen bu suçla ilgili bir adım atılması, hem de kamuoyuna duyurulan mal beyanındaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekir. Anayasa’ya göre Bakanlar resmi görevleri dışında başka bir iş yapamazlar. Sayın Arıklı’nın bu şirketlerle bağı tam olarak nedir? Bir Bakan olarak Anayasaya aykırı olarak iş mi yapmaktadır? Açıklamasında bizzat kendisi bunu söylemektedir.

Açıklamasında kendi mal varlığının parçası olarak Erhan Bey şirketlerden ve cirolarından bahsediyor. Vergi uzmanları tarafından yapılan açıklamaların da gösterdiği üzere belirtilen bu gelirlerin hem gelir vergisi, hem de kurumlar vergisi boyutları vardır. Buradan Maliye Bakanı’na çağrı yapıyorum: Sayın Arıklı veya şirketi bu gelirlerini Maliye’ye de beyan etmiş miydi? Sayın Arıklı’nın açıkladığı bu rakamlara uygun olarak gelir yahut kurumlar vergisi alındı mı? Alınmadıysa ne yapmayı düşünüyorsunuz? “

Takipçisi olacağız

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Özersay, “Yasaya göre Meclis Başkanlığı eğer yeni bir mal beyanı yapılırsa önceki ile yenisini karşılaştırmak ve incelemek yükümlülüğü altındadır. Bu konudaki hassasiyetimizi Sayın Töre ile de paylaştım. Biz bunun takipçisi olacağız.

Tabi yeri gelmişken söyleyelim, bu gayrimeşru hükümette Bakan olduktan sonra heybesini dolduran, mal varlığında önemli bir artış meydana gelen tek isim Erhan bey değildir, duman çıktıkça ateş de görülecektir. Az sabır” ifadelerini kullandı.