Bu nasıl bir insanlık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde Canbulat Müzesi civarında bulunan yönlendirici tabelalar kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından söküldü, aydınlatma lambaları çalındı. Canbulat Şehitliğinde ise bir mezarının taşı kırıldı. Gazimağusa bölgesinde meydana gelen olaylar bölge halkının tepkisine neden oldu. “Şehitlere saygı kalmadı” diyen bölge sakinleri, daha etkili kontrol ve denetimin şart olduğunu dile getirdi.

Diyalog muhabirine konuşan Mağusa Suriçi Derneği Genel Sekreteri Serdar Atai ise tarihi Canbulat Müzesi’nin yan tarafında bulunan yönlendirici tabelaların sökülmesinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Atai, sadece Canbulat Müzesi civarında değil, Othello Kalesi ile Mağusa Türk Gücü stadının karşısında bulunan yıkık kilisenin önündeki tabelaların da söküldüğünü ifade etti. Atai ayrıca yönlendirici tabelalar üzerindeki solar aydınlatma ışığının da sökülerek çalındığını aktardı. Atai, yaşanan bu olayların kendilerini huzursuz ettiğini ifade ederek, yapanların en kısa sürede bulunması gerektiğini dile getirdi. Atai, “Yapanlar cezalandırılsın ki başkalarına da örnek olsun” dedi.

Yapanlar mutlaka bulunmalı

Öte yandan Canbulat Şehitliğinde bir şehidin mezar taşı da kimliği belirsiz şahıslar tarafından hasara uğratıldı .Müze çevresine, tarihi yerlere ve şehitliğe zarar verilmesine tepki gösteren bölge halkı, yapanların yakalanması için polisin harekete geçmesini istedi. Bölge halkı “Yazıklar olsun, şehit mezarlarından ne istediler” şeklinde konuşarak tepkisini dile getirdi.