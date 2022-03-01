600 bin lirayı kim ödeyecek

Suna ERDEN

Gönyeli’de dikkatsiz bir şekilde araç kullanarak, önce ağaca ardından hız tespit kamerasına çarpan

24 yaşındaki üniversite öğrencisi Alusine Barrie’nin verdiği maddi zararın boyutu büyüdü.

Zanlının çarptığı radar sisteminde 600 bin, kullanımındaki kiralık araçta 50 bin, Gönyeli Belediyesi’ne ait beton çerçevede bin TL tutarında hasar oluştuğu belirtildi.

Zanlının verdiği maddi zararın sigorta kapsamı dışında olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 26 Şubat 2022 tarihinde saat 23.20 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Alusine Barrie’nin yönetimindeki ZMH 125 plakalı kiralık araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini söyledi.

Polis, kontrolü kaybedilen aracın, yolun sağından çıkarak önce kaldırım taşlarına, ardından ağaca

ve son olarak rögar kapağını çevreleyen beton çerçeveye çarptıktan sonra tavanı üzerine devrildiğini aktardı.

Polis, devrilen aracın sürüklenerek, sabit görüntülü radar sistemi flaş direğine ve radar kabinine çarptığını söyledi.

Sigorta zararın tamamını kapsamıyor

Polis, kazada yaralanan sürücünün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, tedavisinin ardından dikkatsiz sürüş suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Polis memuru, kaza sonucu radar sisteminde 600 bin, kiralık araçta 50 bin, Gönyeli Belediyesi'ne ait beton çerçevede bin TL değerinde maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

Polis memuru, sigorta yasasında mala verilen zarar için ödenen miktarın 150 bin TL ile sınırlandırıldığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme üniversite öğrencisi olan zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.