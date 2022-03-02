Gözler bu toplantıda

Rusya-Ukrayna savaşının 7’inci gününde siviller hayatını kaybetti. Rus ordusu dün Başkent Kiev ve Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'u bombaladı. Kiev’deki televizyon kulesi hedef alınırken, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Savaş devam ederken, tarafların ikinci görüşmesinin bugün yapılacağı açıklandı.

Rus ordusu, gün içinde açıklama yaparak Kiev içinde bazı tesisleri hassas silahlarla vuracağını söyledi, sivil halka bazı tesislerden uzak durmaları çağrısı yaptı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev’deki televizyon kulesini de hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a yönelik saldırıları da sürdü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun düzenlediği füze saldırısında Harkov belediye binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı'nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi. Saldırıda 1'i çocuk 6 sivilin yaralandığı belirtilen açıklamada, can kayıplarına ilişkin bilgilerin henüz netleşmediği kaydedildi.

ABD'li bir yetkili Rusya'nın Ukrayna'ya şimdiye kadar 400'den fazla füze attığını açıkladı.

İkinci görüşme bugün

Savaş devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, tarafların ikinci görüşmesinin bugün yapılacağı açıklandı. Barış görüşmelerinin ilk turunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.

Kremlin yönetimi, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" açıklaması yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının altıncı gününde, barış görüşmelerinin ikincisinin yapılacağı tarih belli oldu. Rus Tass haber ajansının Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin ikincisinin bugün yapılacağı açıklandı.

Geçtiğimiz gün iki taraf 1. görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti.

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı.

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

"Arabulucuya ihtiyaç yok"

Kremlin yönetimi, Ukrayna-Rusya heyetleri arasında dün gerçekleşen barış görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.