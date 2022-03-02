AB’ye neden alınmıyoruz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'yle ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Ukrayna'nın AB'ye alınma sürecini takdirle karşıladıklarını belirtirken, Türkiye'nin neden hala alınmadığını sordu. NATO'nun genişlemesinin faydalı olduğunu söyleyen Erdoğan, bunu dünya barışı için istediklerini; ancak AB konusunda Avrupalıların Ukrayna için gösterdikleri hassasiyeti Türkiye için de göstermeleri için çağrı yaptı. Erdoğan, NATO ve AB üyelerinin 'laf ürettiğini' söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.Siyasi ilişkilerimizin yanı sıra ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi, kültür, eğitim, sağlık ve terörle mücadele alanlarımızda işbirliğimizi ilerletmek amacıyla neler yapılabileceğini istişare ettik.

Kosova'nın egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine atfettiğimiz değer malumdur. Kosovalı kardeşlerimize her alanda destek verdik. Ülkemizin de katkılarıyla Kosova halkının refahının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Kosova'da faaliyet gösteren TİKA 700'e yakın projeyi gerçekleştirdi. Türk firmaları da yatırım yaptı. Enerji sektörü başta olmak üzere firmalarımız yatırımları arttırmaya hazırdır.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile olan ilişkilerimiz şimdiye kadar çok iyi olduğu gibi devamında da iyi olmasına çaba gösteriyoruz. Türkiye'nin halkı ve kurumları için çok teşekkür etmek istiyorum. Hem aramızdaki ilişkiler seviyesinde desteklerini gördük hem de uluslararası arenada desteklerinizi gördük.

"Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir"

Kosova'ya uluslararası arenada Türkiye yardımcı olmuştur. Sayın Erdoğan'ın verdiği desteği hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin verdiği desteği ve aramızdaki ilişkileri daha stratejik noktaya getirme çabalarını görüyoruz. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kosova'yı ilk olarak tanıyan devletlerden biri Türkiye idi. Her zaman iletişim kanallarını açtı. Biz Türkiye ile çalışmaktayız. Ukrayna'da olanları gördüğümüzde doğal olarak düşünüyoruz ki, Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir. NATO'da Türkiye'nin rolü çok önemlidir. Bu konuda vermiş olduğu destek için sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler çok derindir.

Güvenlik, eğitim, sağlık, ekonomi ve birçok alanda işbirliğimizi geliştireceğiz. Türkiye'ye ve sayın Erdoğan'a vermiş olduğu devamlı desteği için teşekkür etmek istiyorum. Bu destek 1990'lı yıllardan bu yana gelmiştir. Türk vatandaşlarının da desteği çok büyüktür. Türkiye'nin daha sonra vermiş olduğu yardımı için teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde Türkiye'nin Kosova'ya vermiş olduğu yardım da çok önemlidir.