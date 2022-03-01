Hafif yaralı kurtuldu

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Ece Topal hafif yaralandı. Kaza, Topal’ın dikkatsiz bir şekilde geçmeye çalıştığı araca çarpıp takla atması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan Topal, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Topal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza dün sabah 07.15 sıralarında Lefkoşa’da Rahat Sokak üzerinde meydana geldi.

Kısa sürede taburcu edildi

Kaza, Ece Topal’ın yönetimindeki SM 397 plakalı araçla, önünde aynı istikamette seyreden ve tali yola dönüşe geçen Mustafa Açıkel (E-27) yönetimindeki GE 410 plakalı aracı dikkatsizce sağından geçmeye çalıştığı sırada, çarpıp yoldan çıkarak, takla atması sonucu oldu.

Kaza sonucu SM 397 plakalı araç sürücüsü Ece Topal yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif yaralanan Topal kısa sürede taburcu edildi.

Hafif yaralanan Topal kısa sürede taburcu edilirken, kaza hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.