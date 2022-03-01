Suna ERDEN

Yasa dışı yollarda Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan yabancı uyruklu 10 kişiyle, onları para karşılığında yardım eden Erkin Beshımov ve Koray Kul Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada Erkin Beshımov ve Koray Kul’un yabancı uyruklu 10 şahsı kişi başı 25 Euro’ya güneye kaçırmaya çalıştığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Şubat 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında Akıncılar yolu üzerinde seyreden NZ 355 ve EN 964 plakalı araçlarda kontrol yapıldığını söyledi. Polis memuru Koray Kul’un kullanımında bulunan NZ 355 plakalı salon araçta yapılan kontrolde Eugene Sone Bwese, Abedi Mala Noel, Nzita Mananga Blondy, Desmond Alikornwo Amadi isimli yabancı uyruklu şahısların tespit edildiğini ifade etti. Polis, Erkin Beshımov’un kullanımındaki EN 964 plakalı salon araç içerisinde ise Hammad Liaqat, Talha Murtaza, Mazhar Ali, Jamshair Ali’nin tespit edildiğini açıkladı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların ifade verdiğini belirten polis, Erkin Beshımov ve Koray Kul’un para karşılığında insan kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Döviz endeksli insan ticareti

Polis, Erkin Beshımov ve Koray Kul’un yabancı uyruklu şahısları güneye kaçırmak için kişi başı 25 Euro aldıklarını söyledi.

Polis, Koray Kul'un itirafları üzerine güneyden kuzeye kaçak geçen Abdiqanı Mohamud Guled ve Skandar Ayub’un suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, Koray Kul, Erkin Beshimov ve Mazhar Ali’ninn gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiklerini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.