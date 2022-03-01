Lefkoşa'da meydana gelen kazada paket servis elemanı Ali Diyapoğlu’nun (24) ağır yaralanarak ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü Samet Öztep hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Son 9 gündür Coronavirüs tedavisi gördüğü için mahkemeye çıkarılamayan zanlı sağlığına kavuştu. Zanlı dün teminat duruşmasına çıkarılırken, yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada kazayla ilgili olgular yeniden aktarılarak, tutuklu yargı talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.40 sıralarında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki SP 180 plakalı araç ile seyreden zanlının, Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce dönüşe geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının Fuar Alanı’na döndüğü sırada karşı istikamette dikkatsizce seyreden Ali Diyapoğlu yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu açıkladı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun kafatası kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, Diyapoğlu’nun bir gün sonra hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kazanın ardından tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, tutuklu yargı talep etti.

Polis, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının yargı aşamasında kaçabileceğini dile getirdi.

Mahkeme, savunmanın itirazına rağmen işlenen suçun vahametine değinip, zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.