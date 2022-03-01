Amcası kötü örnek oldu

Suna ERDEN

Yanına 11 yaşındaki erkek yeğenini alarak, bir evin avlusundan bisiklet çaldığı iddia edilen

İlkay Dural gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Hırsızlık suçlamasıyla duruşmaya çıkarılan zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu suçundan askıda davası bulunan İlkay Dural’ın yargılanmak üzere teminata bağlanması talep edilirken, 11 yaşındaki çocuğa dava okunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı İlkay Dural ve 11 yaşındaki H.D.’nin 2022 yılı Şubat ayı içerisinde Girne’de bir şahsın evinin avlusunda bulunan bin 700 TL değerindeki bisikleti çaldıklarını söyledi. Polis, önceki gün tespit edilen zanlıların ifadelerinde bisikleti evin avlusundan almadıklarını, Girne Limanı, Kordonboyu bölgesinde bulduklarını öne sürdüklerini ifade etti.

Zanlı İlkay Dural’ın sorgusunda suçlamayı kabul etmediğini belirten polis, zanlı H.D.’nin ise 11 yaşında olmasından dolayı mahkemeye getirilmediğini açıkladı. Polis, 11 yaşındaki çocuğa dava okunduğunu belirtti.

İlkay Dural’ın uyuşturucu suçundan askıda davası bulunduğunu ifade eden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kişinin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.