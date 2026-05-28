Bu sorun çözülmeli

Türkiye’de bayram tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle geçtiğimiz Cuma gününden itibaren Ercan Havaalanı günde ortalama 106 uçağa hizmet vermeye başladı. Uçuşların büyük bir kısmını Pegasus Havayolları gerçekleştiriyor. Pegasus dün geliş ve gidiş olmak üzere 58 seferle ilk sıraya yerleşti. Bunu 22 seferle Ajet, 20 seferle de THY izledi. Bazı uçuşları Sun Express gerçekleştirdi.

Erken bilet alanlar uçak fiyatlarının normal olduğunu belirtirken, sona kalanların aşırı fiyatlar yüzünden adaya gelemediği belirtiliyor. Türk vatandaşlarına AB üyesi ülkeler başta olmak üzere, çok sayıda ülke vize sorunu çıkardığı için turizm seçeneklerinde Kuzey Kıbrıs ön plana çıktığı halde uçak biletlerinin pahalı olması turizmcilerin ilerlemesini bir şekilde engelliyor.

Sektörü kötü etkiliyor

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ercan Havalimanı bayramın ilk günü 106 uçağa hizmet verdi. Havalimanı bugün 115, yarın 120, 30 Mayıs Cumartesi günü 129 ve bayram tatilinin son gününde ise 134 uçuşa hizmet verecek.

Uçuş trafiğinin büyük bölümünü Türkiye’den gelen seferler oluştururken, Pegasus Havayolları en yoğun operatör olarak öne çıktı. Pegasus’un dün geliş ve gidiş toplam 58 seferle ilk sırada yer aldığı, bunu 22 seferle Ajet, 20 seferle Türk Hava Yolları’nın (THY) takip ettiği belirtildi.

Bazı seferlerin ise SunExpress tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Turizm sektörü durgun olan işlerinin bayramda canlanmasını beklerken, uçak biletlerindeki yüksek fiyatlar sektörü kötü etkiliyor.

Özellikle bayram döneminde son dakika bilet alan yolcuların çok yüksek ücretlerle karşı karşıya kaldığı, bu nedenle birçok kişinin adaya gelmekte zorlandığı ifade ediliyor.

Erken bilet alan yolcuların fiyatları daha makul bulduğu belirtilirken, geç kalanların ise “aşırı pahalı biletler” nedeniyle seyahat planlarını iptal etmek zorunda kaldığı dile getiriliyor.

Sektör temsilcileri, fiyatların yüksek olmasının hem bireysel yolcuları hem de tur operatörlerini zorladığını ifade ediyor. Yüksek bilet fiyatları nedeniyle bazı turistlerin farklı destinasyonlara yöneldiği, KKTC’nin rekabet gücünün zayıfladığı görüşü öne çıkıyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026, 02:34