Ulaşım maliyeti  sektörü vuruyor

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği’nin (KITSAB) eski başkanı Orhan Tolun, turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle pazar kaybı, ulaşım maliyetleri ve rekabet gücü konularında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Tolun, KKTC turizm paketlerinin pahalı hale gelmesinde en büyük etkenin uçak bileti fiyatları olduğunu belirtti. Ulaşım maliyetinin sektöre darbe vurduğunu ifade eden Tolun, pahalılığın hem yerli hem yabancı turist sayısını düşürdüğünü söyledi.

Diyalog’a konuşan Tolun, turizm sektörüne yeterli ilginin gösterilmemesi nedeniyle İngiliz pazarının kaybedildiğini, elde yalnızca Türkiye pazarının kaldığını ancak bu pazarın da yüksek ulaşım maliyetleri nedeniyle risk altında olduğunu ifade etti.

Yunanistan’ın turizmde önemli avantajlar sağladığını belirten Tolun, Türk vatandaşlarının artık Yunan adalarını daha fazla tercih ettiğini söyledi.

Turizmde en büyük sorunlardan birinin yetkililerin ilgisizliği ve yüksek ulaşım maliyetleri olduğunu vurgulayan Tolun, paket tur maliyetlerinin artmasında da en önemli etkenin ulaşım olduğunu söyledi.

Turizmde pahalılığın hem yerli hem yabancı turist sayısını düşürdüğünü söyleyen Tolun, alternatif pazarların oluşturulamadığını ve mevcut politikaların sektörü zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Ulaşımında fiyatların kontrolsüz şekilde yükseldiğini savunan Tolun, Türkiye’de uygulanan tavan fiyat sisteminin KKTC’de hayata geçirilmediğini de belirtti.

Tolun ayrıca, “Ada Kıbrıs” projesinin tanıtım açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını ifade ederek, turizmin sürdürülebilirliği için daha kapsamlı politikalar gerektiğini söyledi.

