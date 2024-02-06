‘Buna ihtiyaç var’

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Avrupa Konseyi başkanı Belçika tarafından düzenlenen AB Dışişleri Bakanları gayri resmî toplantısının (Gymnich) ardından Türkiye’ye dolaylı mesaj verdiği; Rum yönetiminin ise “Türkiye-Avrupa ilişkileri Kıbrıs’tan geçer” iddiasında bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin “Türkiye-Avrupa İlişkileri Lefkoşa Üzerinden… Ankara-Brüksel İşbirliği Kıbrıs’la da İlişkilerden Geçer” başlıklı haberine göre Borrell “AB ile Türkiye arasında çok daha yakın ilişki kurulması gereği var, bunun da ülke ile Kıbrıs sorunu dikkate alınarak iletişim sağlanması gerektiği anlamına geliyor” dedi. Rum Yönetimi Sözcü Vekili Theodoros Gotsis ise dün Rum medyasına yaptığı açıklamada “Türkiye-Avrupa ilişkilerinin ilerlemesinden önce Türkiye’den somut adımlar bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Habere göre RİK’in öğle haber kuşağına katılan Gotsis Brüksel-Ankara diyalog çerçevesinin varlığını sürdürdüğüne işaret ederek “Türkiye tarafından somut adımlar ve iyi niyet jestleri olması gerekir. Kıbrıs sorunundaki ilerleme Türkiye-Avrupa ilişkilerini de etkiler” dedi ve Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisinin işini desteklemek için ne gerekiyorsa yapmak niyetinde olduğunu söyledi.

Borrell, gayri resmî AB Dışişleri Bakanları toplantısının tamamlanmasının ardından “AB ile Türkiye arasında çok daha yakın ilişki kurulması gereği var, bunun da ülke ile Kıbrıs sorunu dikkate alınarak iletişim sağlanması gerektiği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

AB Dışişleri bakanlarının, Türkiye ile AB arasındaki siyasi ve ekonomik düzeydeki ve ticaretle ilgili ilişkilerinin yer aldığı Kasım 2023 tarihli rapor tahtında görüştüğüne işaret eden Borrell “uzun bir aradan sonra ilişkilerimizi (Türkiye-AB) yeniden gündeme getirdik. Zannederim, AB ile Türkiye arasında çok daha yakın bir ilişki aramamız, çatışmadan kaçınmamız ve işbirliğini artırmamız gerekiyor” dedi.

Borrell AB Dışişleri bakanlarının dış politika alanında durum ve fırsatlar konusunu da irdelediklerini belirterek “çıkan sonuç, Türkiye ile çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda daha çok işbirliği yapmamız, gerilim kaynaklarından kaçınmamız gerektiğidir” ifadesini kullandı.

İşbirliği şart

Haravgi gazetesi haberi “Borrell Kıbrıs Sorunuyla İlgili Yeni İnisiyatif Işığı altında AB’nin Çerçevesini Ortaya Koydu… Türkiye İle Kıbrıs Sorununu Dikkate Alarak İşbirliği Şart” başlığıyla manşete çekti.

Borrell’in Türkiye ile daha yakın işbirliği yapılması gerektiği açıklaması ile “aslında, Kıbrıs sorununun çözümü hedefiyle müzakereleri yeniden başlatma çabası ışığı altında AB’nin niyetlendiği hareket çerçevesini görüntülemekte olduğunu” yazan gazete, Borrell’in ilgili açıklaması yanında Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’in Türkiye ile ilgili söylediklerini aktardı.

Habere göre “Türkiye gerek Karadeniz ve tahıl koridoru gerekse daha önce oynadığı Rusya ile arabuluculuk rolü ile uluslararası alanda çok daha stratejik bir ortaktır” diyen Lahbin şunları da ekledi: "Gerekli bir ortak olduğu açıktır ancak hukuk devleti, demokrasi ve yargı bağımsızlığı gibi bir dizi konuda AB ile aynı düzlemde olmayan bir ortaktır. Bu anlaşmazlıklar Kıbrıs gibi bazı üye devletler ile çalışmalarla ilgilidir. Türkiye gibi zor ülkeler nasıl masaya getirilir sorusu yakın gelecekte tartışılmalıdır, anahtar kelime rasyonalizmdir.”