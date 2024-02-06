Kararlı tutum sürecek

Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ile TBMM Milli Savunma Komisyonu heyetleri toplantısının başında konuşan Hulusi Akar, Kıbrıs’ta ve Ege’de oldubittiye izin vermeyeceklerini vurguladı.

Açıklamaya göre, Yasemin Öztürk başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ile Hulusi Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu heyeti toplantı yaptı.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Salonunda yer alan toplantıda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak müreffeh bir seviyeye ulaşması için üzerlerine düşeni birlik ve beraberlik içerisinde yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bugünlere kolay gelinmediğini anımsatan Akar, yapacak çok işleri olduğunu, bununda birinci şartının birlik beraberlikten geçtiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kimseye zararı olmamasına rağmen ambargolarla cezalandırıldığını kaydeden Akar, İsrail’in Filistin’de etnik temizliğe varan uygulamalarına karşın dünyanın izolasyonlardan bahsetmediğini söyledi.

Türkiye’nin her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Akar, kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı da teşekkür etti.

Öztürk: Tek ses olunmalı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de Kıbrıs meselesi konusunda tek ses olunması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın sanki uzlaşma istemeyen tarafmış gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Öztürk, Güney Kıbrıs’ın savunma alanında yaptığı harcamaları eleştirdi.

Akar ve heyetinden üst düzey temaslar

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet dün ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel tarafından ayrı ayrı kabul edildi.