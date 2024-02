Büyük Acı’nın birinci yılı

Şampiyon Melekler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin birinci yılında Gazimağusa’da düzenlenecek bir dizi etkinlikle anılacak.

Depremde Adıyaman yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmen için ilk olarak bugün saat 10.00’da Gazimağusa Kabristanlığı Şampiyon Melekler Şehitliği’nde anma töreni yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşma yapacak. Konuşmaların ardından dua okunacak ve kabirler gezilerek çiçekler bırakılacak.

Sonrasında saat 11.15’te Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda anma etkinliği düzenlenecek. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak, video gösterimi ve şiir okunmasıyla devam edecek. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya konuşacak. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinletisine yer verilecek ve saat 12.15’te “adalet balonlarının” sonsuzluğa bırakılmasıyla etkinlik sona erecek.

Ayrıca, saat 13.15’te Yeniboğaziçi Şehitliği’nde Abide Dağlı, Mülkiye Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ve Havin Kılıç’ın; 14.45’te Atlılar Kabristanlığı’nda Perihan Çetiner’in; 15.00’te Dörtyol Kabristanlığı’nda Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri’nin kabirleri ziyaret edilecek.

Lala Mustafa Paşa Camisi’nde saat 15.30’da Şampiyon Melekler için mevlit okutulmasının sonrasında ise saat 16.30’da Vadili Kabristanlığı’nda İbrahim Yakula’nın ve saat 17.00’de Ulukışla Kabristanlığı’nda Kaan Selim İş’in kabirleri ziyaret edilecek.

Aileler, çocuklarının yasını tutuyor

KKTC’den kolej takımı ile voleybol turnuvası için gittikleri Adıyaman'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren, “Şampiyon Melekler” olarak adlandırılan kolej öğrencilerinin aileleri, çocuklarının yasını tutmaya devam ediyor.

KKTC'den bir turnuva için Adıyaman'a giden, kaldıkları İsias Otel'in yıkılması sonucu hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinden 35 öğrenci, öğretmen ve refakatçinin yakınları, depremin 1. yılında acılarının hâlâ taze olduğunu söyledi.

Adıyaman'da hayatını kaybeden öğrencilerden Selin Karakaya'nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya, AA muhabirine, çocuklarının adlarını yaşatmak amacıyla tüm aileler bir araya gelerek Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğini kurduklarını söyledi.

Derneğin Başkanlığını yürüten Karakaya, Selin'in ailenin tek çocuğu olmasından dolayı tüm gelecek planlarını ona göre yaptıklarını belirterek “Bir yıllık süreçte yaşadığımız bu acının hiç geçmeyeceğini gördük. Bu acı her gün artıyor. Çocuğumun odası boş, evimiz boş. Selin, benim tek çocuğumdu. Eve giriyorum sessiz bir ev, önceden evim cıvıl cıvıldı. Tüm aileler aynı şekilde. Bitmiyor, hiçbir zaman bitmeyecek bu acı. Her gün evlatlarımızı özlüyoruz, her gün acımız katlanarak artıyor." ifadesini kullandı.

Tatar, Mevlidi- Şerife katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat Depreminde hayatını kaybedenler anısına düzenlenen Mevlidi- Şerife katıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 09:33