412’sine ceza yazıldı

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 697 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik suçu işleyen 412 sürücü rapor edildi. Bir sürücü tutuklandı, 39 araç da trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kontrollerde 270’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

Sürücülerden 5’i sigortasız araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 53’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Bir sürücü tutuklandı, 39 araç da trafikten men edildi.

