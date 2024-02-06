Kriz aşıldı

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta dün ekmek krizi yaşandı. Bakanlar Kurulu’nun somun ekmeğin 15 yerine 12 TL’den satılmasına yönelik kararına karşı çıkan Fırıncılar Birliği dün piyasaya yeterli ekmek vermedi. Vatandaşlar ekmek bulmakta zorlanırken, dün Ekonomi Bakanlığı ile Fırıncılar Birliği bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucu somun ekmeğin fiyatının 13.50 TL olması konusunda uzlaşıya varıldı.

Ekmek krizi, Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz hafta fiyatı 15 TL’ye çıkan somun ekmeğin 3 TL ucuzlaması yönünde karar almasıyla çıktı.

Ancak fırınlar bu karara uymadı; ekmek 15 TL’den satıldı, bu durum da vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tedarik eksik sağlandı

Sokaktan gelen sese kulak veren hükümet, Fırıncılar Birliği ile temasa geçerek, alınan karara uyulmasını istedi. Ancak 3 TL’lik indirime karşı çıkan Fırıncılar Birliği, dün piyasada ekmek krizine yol açacak adımı attı.

Piyasaya yetersiz ekmek verildi; birçok market ve fırın gün boyu vatandaşların talebini karşılayamadı.

Starling Market, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlar Kurulu tarafından somun ekmek fiyatının 15 TL’de 12’ye indirilmesi üzerine kendilerine ekmek tedarik eden iki fırının ekmek satışını durdurduğunu bildirdi.

Yapılan paylaşımda, “Marketlerimizde, bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı ekmek çeşitlerimizdeki eksilmelerden siz değerli halkımızdan özür dileriz” denildi.

Uzlaşıya varıldı

Yaşanan kriz üzerine Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu dün Fırıncılar Birliği ile toplantı yaptı.

Toplantıda 200 gram somun ekmek fiyatının 13.50 Türk Lirası olması konusunda uzlaşıya varıldığı açıklandı.

Bakan Amcaoğlu, yaptığı açıklamada, Fırıncılar Birliği ile yaptıkları teknik toplantılar sonucunda, sektörde yaşanan daralma ve diğer yapısal sorunları ele aldıklarını belirtti. Amcaoğlu toplantıda ayrıca unlu mamuller ve fırıncılık sektöründe giderek azalan pazar payını artırmak ve sektörün daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için bazı temel konularda iyileştirmeler yapılması ve bu yöntemle de ekmek fiyatının daha makul fiyatta tutulabilmesinin görüşüldüğünü belirtti.

Toplantıların sonucunda bakanlığın 6 konuda teknik çalışmalar yapması ve en kısa sürede Fırıncılar Birliği ile paylaşmasına karar verildiğini kaydeden Amcaoğlu, 200 gram somun ekmek fiyatının da 13.50 TL olması kararında uzlaşıya varıldığını vurguladı.

Olgun Amcaoğlu, sektörün daha sağlıklı bir noktaya taşınabilmesi için bakanlık ile Fırıncılar Birliği’nin yeni teknik toplantılar yapıp başbakanlığa bir rapor sunacaklarını ekledi.