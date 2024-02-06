900 milyonluk ürün dalında kaldı

Ömer KADİROĞLU

Her fırsatta ekonomik ambargodan söz eden KKTC’nin, aslında kendi kendine ambargo uyguladığını ortaya çıkaran bir olay yaşandı. Kıbrıslı Rum tüccar, gerekli izinleri aldıktan sonra Gayretköy’deki üreticilerden 8 bin ton mandalina satın almak için harekete geçti. Ancak ürünü dalından koparacak işçi bulunamadı. Bunun üzerine Rum tüccar güneyden 9 yabancı işçi getirdi ve ürünleri toplatmaya başladı.

Kısa bir süre sonra ihbar üzerine bölgeye giden polis, yabancıların ülkeye turist vizesiyle girdiğini, bahçede çalışamayacaklarını belirterek tümünü tutuklayıp mahkemeye çıkardı.

Mahkemenin 7 gün tutukluk emri sona erince yabancı işçiler güneye gönderildi. Mandalinalar ise dalında kaldı.

Diyalog’a konuşan bahçe sahibi Ali Kocaman “ürünümüz çöp olacak” derken, Gayretköy muhtarı Serdar Ünal, 8 bin ton ürünün 900 milyon lira değerinde olduğunu belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.

İşçiler güneye gönderildi

Rum tüccarın kuzeyden satın alacağı 8 bin ton mandalinayı kesmek için Gayretköy’e getirilen ancak kaçak çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan Harınderjıt Singh, Vikramjıt Singh, Ajay Kumar, Baljınder Singh, 34 Jaswinder Kumar, Harpreet Kumar, Harbreet Singh, Prabhhdeep Sıingh ve Manesh Madurranga Karıyappuma Ralalage dün Güzelyurt Kaza Mahkemesinde yargılandı. Son bir haftadır cezaevinde tutuklu bulunan 9 işçinin güneye iade edilmesine karar verildi. Kararı okuyan yargıç, sanıkların KKTC’ye 28 Ocak 2024 tarihinde 30 günlük turist vizesiyle giriş yaptıklarını, daha sonra Gayretköy’de bir narenciye bahçesinde çalıştıklarını belirtti. Yargıç, sanıkların turist vizesiyle çalışmalarından dolayı izinlerinin iptal edildiğini ve ülkede ikamet izinsiz duruma düştükleri için tutuklandıklarını söyledi. Yargıç, sanıkların, KKTC’de sabıkalarının olmadığını, mahkemeden özür dileyip pişman olduklarını ayrıca KKTC’deki yasal prosedürü bilmediklerinin göz önünde bulundurulduğunu açıkladı. Yargıç, işçilerin Güney Kıbrıs’a iade edilmelerine karar verdi.

Ünal: Zarar çok büyük

Tüm bu yaşananları eleştiren Gayretköy Muhtarı Serdar Ünal, 8 bin ton ürün satacakken şu anda 900 milyon TL zarar edeceklerini ifade etti. Ünal şunları söyledi:

“Biz köylümüzü ve bölge üreticisini desteklemek için bir girişim yaparak 8 bin ton mal alımı yapacak tüccar bulduk. Biz bu tüccarla Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında bütün yasalara uyarak, Tarım Bakanlığı’ndan ve Ticaret Odasından gerekli izinler alarak, bu işi yürüttük. 8 bin ton küçük bir rakam değil. Bugün 8 bin ton malın fiyatı yaklaşık 900 milyon TL’dir. Burada sadece Ali Kocaman veya benim köylüm değil tüm narenciye üreticisi bu parayı kaybetti. Adamlar tutuklandı ve mahkemeden sonra serbest kaldı ancak bu durum bizleri çok üzdü. Rum tüccar ürün almaktan vazgeçti. Havada kalan anlaşmalar, tüccarın verdiği ödemeler derken karma karışık bir durumun içindeyiz. Biz durumun böyle olacağını bilmiyorduk ve araştırdığımızda işçilerin gelip çalışmasının yasak olduğunu öğrendik. Polis bu insanların nereden geldiğini sorguladığı zaman yasal yollarla geldiklerini görünce gitti ancak sonrasında bu adamlar tutuklandı. Yetkililerden üretecinin yanında olmasını bekliyoruz, ayrıca kesim işçisi konusunda güneyden gelenlerin çalışmasına olanak sağlanmasını talep ediyoruz.”

Kocaman: Çok yazık oldu

Gayretköylü üretici Ali Kocaman ise bir yıllık emeklerinin çöpe gideceğini söyledi. Kocaman şunları ifade etti:

“ Mandalina yetiştiriyorum. Gayretköy muhtarının girişimleri ile güneyden bir şirketle anlaştık ve Rum tüccar benden ve diğer üreticilerden toplam 8 bin ton ürün alacaktı. Mandalina olduğu için ben ürünümü sıkmaya da Türkiye’ye de veremiyorum. Ürünümüzü pazarlayacak piyasa oluştu ancak bizde kesim işçisi sıkıntısı olduğu için Rum tüccar işçileri kendisinin getirebileceğini söyledi. Biz de yasalara aykırı olduğunu bilmeden tamam dedik ve işçiler gelip çalışırken tutuklandı. Yeşil Hat Tüzüğünden izin almamamıza rağmen işçiler 8 gün tutuklu kaldı. Şimdi ürünlerimizin ne olacağını düşünüyoruz. Rum tüccar ürün almaktan vazgeçerse biz ne yapacağız. Bir yıllık emeklerimiz çöp olacak. Benim zararım 40 ton olur. Üç çocuğum var ve onların ekmek paraları çöp olacak. Ülkemizde kesime gelen ve bölge üreticisine önemli bir narenciye alımı yapacak tüccarın adamlarını tutuklayıp içeriye atıyoruz. Bu iş nasıl olacak?.”

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 09:34