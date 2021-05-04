Uzun yıllardır kalp yetmezliği nedeniyle 10 yıldır makineye bağlı yaşayan Ali İzel (30) dün hayatını kaybetti. Yakın Doğu Hastanesi’nde önceki gün operasyon geçirdiği öğrenilen İzel’in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Dr. Sibel İzel ve Dr. Hayat İzel'in iki çocuğundan biri olan İzel, vatani görevini yaptığı esnada rahatsızlanmıştı.

Türkiye’de kalp nakli operasyonu geçiren İzel, tüm çabalara rağmen sağlığına kavuşamamıştı.

İzel’in 10 yıldır yaşama tutunmaya çalıştığı ifade edilirken, önceki gün Yakın Doğu Hastanesi’nde operasyon geçirdiği bilgisi elde edildi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İzel’in bugün saat 15.00'te, Lefkoşa'da, pandemi koşullarında toprağa verileceği belirtildi.

Ali İzel ihmal kurbanı



Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 10:11

Bu arada acılı ailenin yakın dostu Op. Dr.Ahmet Umay, Ali İzel’in ihmal kurbanı olduğunu savundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Umay, acılı aileye taziyelerini sunarken, Ali İzel’in 10 yıl önce, aniden yakalandığı, (Non compaction-Cardiomyopathy) olgusuyla, İzmir’de kalp nakli olduğunu, ancak hastanenin sterilizasyon yetersizliği, ihmali ve mikrobik sendromel kontrendikasyon nedeniyle bilincini kaybettiğini belirtti.Umay paylaşımında şunları belirtti:Op. Dr. Hayat İzel ile Op. Dr. Sibel İzel kardeşlerimin, biricik oğulları, Ali İzeL kardeşimizi, az önce kaybettik. Yaklaşık, 10 yıl önce, aniden yakalandığı, (Non compaction-Cardiomyopathy) olgusuyla, İzmir EÜ. Hastanesinde nakil yapılmıştı.Ancak, ne var ki, hastane sterilizasyon yetersizliği, ihmali ile mikrobik sendromel kontrendikasyon, Ali’yi bilinç dışı bıraktı ve 10yıl direnerek yaşadı. Bu zorlu, mücadelesinde, yenik düşen kalbi, daha fazla dayanamadı. Işıklar içinde uyu, Ali kardeşim, Seni unutmayacağım, İzel ailesine, ailece taziyelerimizle, başsağlığı dileriz.