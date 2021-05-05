‘Egemen eşitlik’ mesajı

Başbakan Ersan Saner, dünyanın artık bir 53 yıl daha federasyon görüşmesi için beklemesini Kıbrıs Türk halkından isteme lüksü kalmadığını belirterek, “Egemen eşitliğimizin olmadığı herhangi bir anlaşmayla bir çözüm yoluna gitmeyeceğiz” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Yılmaz Bora başkanlığındaki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, mücahitlerin mücadelesini örnek alarak yetiştiklerini ifade ederek, “Tarih boyunca ortaya koyduğunuz yürekli duruştan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkı bu günlere kolay gelmedi” dedi.

Başbakan Saner, 53 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde, Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türkleri ile hiçbir şey paylaşmak istememesinden dolayı bir sonuca ulaşılamadığını ifade ederek, “Bir 53 yıl daha federasyon görüşmesi için beklememizi, dünyanın artık Kıbrıs Türk halkından isteme lüksü de kalmamıştır” dedi.

“Anastasiadis, tarihi gerçekleri saptırıyor”

Kıbrıs müzakerelerinde ortaya çıkan tüm çözüm önerilerinin Rumlar tarafından reddedildiğini ve çözümsüzlüğünün tek nedeninin Rumların tavrı olduğunu ifade eden Başbakan Saner, “Ada’da barış sağlanacakmış, zaten Ada’da 1974 yılından beri barış vardır” diye konuştu.



Başbakan Saner, Kıbrıs Türklerine 1974 öncesi, evinden çıkıp işine gittiğinde “tekrar eve dönebilecek miyim” can korkusunu yaşatanın Rumlar olduğunu söyledi.Rum lider Nikos Anastasiadis’in tüm bunları bilmezmiş gibi, tarihi gerçekleri saptırarak ifadeler kullanmasını kınadığını belirten Başbakan Saner, “Bu tip davranışlar sergilemesi halinde de olacaklardan sorumlunun kendisi olduğunu da ifade etmek istiyorum” dedi.

Bora: Cenevre’de güzel bir cevap verildi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da, yeni göreve gelmesi nedeniyle Başbakan Saner’e hayırlı olsun ziyaretlerinin 27-29 Nisan Cenevre görüşmesi sonrasına kaldığını belirterek, ziyaretlerinin Cenevre görüşmesi sonrasına denk gelmesinin ise daha anlamlı olduğunu belirtti.

Bora, “Bizi, 50 yıldan fazla federasyon için masaya mahkum edenlere, Cenevre’de güzel bir cevap niteliği olan, iki devletli çözümü gündeme getirdiniz, sizleri kutlarız. Dernek olarak, başından beri iki ayrı devleti savunuyoruz” dedi.

Turizm taşımacılarına destek

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, pandemi döneminde işleri olumsuz etkilenen turizm taşımacılarına Covid-19 desteği yapılacağını açıkladı.

Saner, turizm taşımacılığı sektöründe çalışan 237 kişiye destek verilmesi için Bakanlar Kurulu’nda karar ürettiklerini söyledi.