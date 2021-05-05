Yine ‘tartışmalı’ gündem

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni inşa edilmekte olan havaalanına Hükümetin de onayıyla Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesinin değerlendirilebileceğini, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla istişarelerde bulunduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinde de memnuniyet yarattığını belirtti. Tatar, Şehit Pilot Yüzbaşı Ercan’ın isminin de Geçitkale Havalimanı’na verilmesinin düşünüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Cenevre’de yapılan 5+BM formatındaki gayri resmi görüşmede Türk tarafının tarihi bir adım attığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon tezinin Kıbrıslı Türkler açısından barındırdığı tehlikelerin altını çizdi.

“Cenevre’de oyun bozulmuştur”

AB içerisinde tek egemenliği bulunan bir federal yapının, Kıbrıs Türklerinin Rum tarafının hâkimiyeti altına girmesi anlamı taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum tarafının anladığı bizim anladığımız tarzda bir federasyon değildir. Cenevre’de oyun bozulmuştur” dedi.

Rum liderin, Kıbrıslı Türkleri “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı” olarak tanımladığı konuşmayı da eleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis’in bu söyleminde sinsi bir mesaj bulunduğunu ve bu söylemin yakışıksız olduğunu vurguladı.

“Egemenliğimiz tarihten gelen bir hak”



Dr. Küçük’ün yaktığı meşale ile bugün Kıbrıslı Türklerin egemen bir devlet sahibi olduğunu kaydeden Tatar, iki egemen devletin iş birliğini öngören çözümle bölgede önemli başarılara imza atılabileceğine dikkat çekti.KKTC’nin statüsü ve öneminin Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ardından yükseldiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemenliğinin tarihten gelen bir hak olduğunun ve tartışma konusu olamayacağının altını çizdi.

Mehmet Küçük, mektup sundu

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük de gerçekleştirdiği konuşmada, vakfın faaliyetleri ve sorunları hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi vererek, yeni inşa edilmekte olan havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesini gerekçeleriyle talep eden mektupla birlikte vakfın yayını olan kitapları sundu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.

