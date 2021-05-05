Siyasete güven gelmeli

Çiğdem AYDIN-Serdar ŞENGÜL

Muhtarlar, erken seçim ve siyasetle ilgili görüşlerini aktarmaya devam ediyor. Diyalog’un “Erken seçim konusunda ne düşünürsünüz, gerekli mi?” “Erken seçimde mevcut partilere mi oy vermek istersiniz yoksa yeni bir parti mi görmek istersiniz?” ve “Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğiniz (Meclis dışında) güvenilir üç isim veriniz?” sorularını yanıtlayan muhtarların büyük bir kısmı seçimin gereksiz olduğunu düşünüyor. Muhtarlar, mecliste yeni ve güvenilir isimler görmek istediğini de dile getiriyor.



Cahit Çulluoğlu (Piyalepaşa Muhtarı)

“Erken seçimi şu an gerekli görmüyorum. Hükümete biraz zaman tanımak lazım… Bekleyelim, görelim hayırlısı olsun.

Yeni bir partiye gerek görmüyorum. Şu anda mevcut olan partiler yeterlidir.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda görmek istediğim isimlerden biri Güzelyurt bölgesinden Kemal Dürüst’tür. Zamanında güzel işler yaptı.”

İsmail Ayyıldız (Mevlevi Köyü Muhtarı)

“Ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı erken seçimi gerekli görmüyorum. Tüm dünya ve ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomi çöktü, bu nedenle seçim külfettir.

Erken seçimde mevcut partiler olsa dahi yeni yüzlere, yeni fikirlere açığız. Klişeleşmiş siyasiler yerine bizi, ülkemizi dünyaya açacak kişilere oy vermek isteriz.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda görmek istediğim isimlerden biri Reşat Akar’dır. Halkın derdini açıkça gündeme getirecek, çözüm yolun da fikirler üretecek bir isim. Onun gibi kişilere ihtiyaç var.”

Cavit Sekmen (Serhatköy Muhtarı)

“Salgın var, ekonomi kötü. Bu ortamda gerçekten seçim çok gereksizdir. Ülkede pandemi dolasıyla zaten kaos yaşanıyor. Varsa bir gücümüz daha gerekli şeylere harcansın…

Seçim olsa dahi şu an hükümet edenlere oy vermeyeceğim kesin ve nettir.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda görmek istediğim isim Reşat Akar’dır. Reşat Bey meclise girerse bizim sesimizi kim duyuracak? Mehmet Harmancı’yı da mecliste görmek isterim. Onun gibi azimli insanlar lazım. Bir de köşe yazarı Ayşegül Özmen Garabli iyi olur.”



Murat Rüstemoğlu (Yayla Köyü Muhtarı)

“Erken seçimi gerekli görmüyorum. Çünkü değişen bir şey olmayacak. Yine koalisyon olacak, yine benzer durumlar yaşanacak.

Yeni bir parti görürsek karar verebilirim. Malum şuana kadar yeni partileri de gördük.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda görmek istediğim isimler Kemal Dürüst, Mahmut Özçınar ve Reşat Akar’dır.”

Emirzade Terzioğlu (Yuvacuk Köyü)

“Bana göre erken seçim şu an gerekli değil. Zaten olsa da hiçbir şey fark etmez, olan halka olur.

Ülkemizde yeni bir oluşuma ihtiyaç yoktur. Mevcut partiler yeterlidir.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda genç, dinamik ve yeni isimler görmek istiyorum.”





Hasan Akın (Lefke- Gaziveren Muhtarı)“Erken seçime gerek yok. Ne değişebilir ki mevcut durumda? İnancımızı kaybettik.Yeni parti varsa direk ona veririm oyumu. Malum şuan da mecliste olanların yıllardır neler yaptıklarını gördük, görüyoruz.Parlamentoda veya hükumet oluşumunda Dr. Faiz Sucuoğlu, meclis dışından ise Reşat Akar’ı görmek istiyorum.”

İsmet Özpolat (Lefke-Yeşilırmak Muhtarı)

“Halkın çıkarını düşünen yeni bir yapının olacağına inanmıyorum. Bu sebeple de erken seçimi gerekli görmüyorum. Aksine birde bu zor dönemde masraf olacak.

Taraftarı olduğum bir parti yok. Ancak erken seçime gidilse de tablo değişmeyecek, ama maalesef ki yeni bir partinin de şansı olacağını düşünmüyorum. Yine koalisyon olacak.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda başarılı ve yeni isimler görmek istiyorum.”

Ahmet Özüdoğru (Lefke Yeşilyurt Muhtarı)

“Erken seçim memlekete, vatandaşa darbedir. İnsanlar seçimlerden usandı. En büyük zarar ekonomiye ve tabi ki cezasını da halk çekecektir.

Yeni parti kurulması da maddi zarardır, çünkü değişen bir şey olmayacak... Partilerin içinde yeni elemanlar çıkarsa düşünürüz. Hakikaten iş yapabilecek insanları seçelim adaylara göre partilere göre değil…

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda güvenilir ve ülkesi için çalışacak kişilerin olmasını istiyorum.”



İbrahim Sessiz (Lapta Türk Mahallesi Muhtarı)

“Geçim derdindeyiz şu an ve seçim gerçekten gereksiz.

Yeni bir partiye ihtiyacımız var, bu düzen böyle gitmez. Meclis dışından siyasete girmesini istediğim tek kişi de Reşat Akar’dır. Ona güvenimiz sonsuzdur.”

Selda Durusular (Lapta Sakarya Muhtarı)

“Erken seçim olursa cidden çok gereksiz olacak. Şu an ekonomik sıkıntılarımız var ve bu şekilde seçime gidilmesi oldukça sakıncalı olacaktır. Seçimlerde de partimi destekleyeceğim yeni bir partiye ihtiyacımız yok bana göre. Meclise artık yeni isimlerin girmesi yerinde olacaktır. İsim tercihim de Reşat Akar’dır.”

Eyyüp Koçat (Aşağı Dikmen Mahallesi Muhtarı)

“Gerekli değil ancak gidilmeli ki seçim sonrasında da değişen birey olmayacak. Yine aynı insanlar geliyor, bu durumla bu ülke yürümez.

Partiler konusunda artık herkes birbiri ile akraba açıkçası bu ülkede. Üreten vekillere ihtiyacımız var. Parlamentoda veya hükumet oluşumunda genç, dinamik ve yeni isimler görmek istiyorum.”

Hüseyin Barbet (Yukarı Dikmen Muhtarı)

“Erken seçime kesinlikle gidilmemesi gerekir. Devlet muhtara dahi önem vermiyor, o yüzden seçim gereksiz. Ben sandığa gitmeme kararı aldım artık. Siyasete girenlerde değişir siyasete kesinlikle güvenim yoktur.”

Halil Gülerman (Lapta Yavuzlar Mahallesi Muhtarı)

“Erken seçime gidilmesi gerekli ama tek başına iktidar beklemiyorum. Mevcut siyasi partilerimiz zaten çok fazladır o yüzden yeni bir partiye ihtiyacımız yok. Meclise bence dürüst bir gazeteci olan Reşat Akar’ın girmesi şarttır.”