Kalplerde yaşayacak
55 yaşında hayata veda eden Nahide Konyalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Pınarbaşı köyünün sevilen isimlerinden Nahide Konyalıoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz gün aniden rahatsızlanarak 55 yaşında hayatını kaybeden Konyalıoğlu köy camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Kabristanlığına defnedildi. Cenazeye pandemi kuralları çerçevesinde birinci derece yakınları katılırken, Konyalıoğlu’nun eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.
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