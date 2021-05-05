24 sendika'dan grev uyarısı

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, 24 sendika adına açıklama yaparak, İş (Değişiklik) Yasası’nın 30. Maddesinde yapılmak istenen değişikliğin yasadışı, anayasaya ve ILO sözleşmelerine aykırı olduğunu kaydetti ve tasarının geri çekilmesini talep etti.
Serdaroğlu yaptığı açıklamada, tasarının, çalışanların toplu sözleşme haklarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini savunarak, geri çekilmemesi halinde, sendikalar olarak tasarı Meclis Genel Kurulu’na geldiği gün, her türlü eylem ve grev dahil, yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirtti.
Serdaroğlu’nun adlarına ortak açıklama yaptığı sendikalar şöyle:
Hür-İş Federasyonuna bağlı KAMU-İŞ, BAY-SEN, DAÜ PER-SEN, MEMUR-SEN, BÜRO-İŞ, BASS, BEL-SEN, DİN- GÖR-SEN; Dev-İş’e bağlı EMEK-İŞ, DEVRİMCİ GENEL-İŞ, PETROL-İŞ; “Türk-Sen’e bağlı EL-SEN, KES, TES VE GIDA-SEN; KTAMS, KAMU-SEN, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, BES, BASIN-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN.
Rüya gorursun