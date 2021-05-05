Çalışma Dairesi verilerine göre Ocak 2020 ile Mart 2021 arası 6 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Çalışma Dairesi tarafından, iş kazalarıyla ilgili yayınlanan verilere göre, 2020’de 4 kişi, 2021’de de 2 kişi yaşamını yitirdi, 2020’de 295, 2021’de de 26 kişi iş kazası sonucu yaralandı.

İş kazaları türlerine göre ise Ocak 2020 ile Mart 2021 arası iş kazalarının çoğu trafikte meydana gelirken, ikinci ise yüksek yerden düşme olarak verildi.

En çok iş kazası otel ve lokantalarda meydana geldi. Bu sıralamada ikinci inşaat üçüncü de imalat sektörü geldi.

Son 15 ayda meydana gelen iş kazalarının dağılımı gösteren tablo da yayımlandı.



2020 Yaralı Sayısı Ölü Sayısı İş Gücü Kaybı

Ocak 47 1 1433 gün

Şubat 36 1 1005 gün

Mart 15 425 gün

Nisan

Mayıs 4 40 gün

Haziran 20 584 gün



Temmuz 11 349 günAğustos 16 174 günEylül 12 545 günEkim 51 2 1629 günKasım 43 1656 günAralık 40 1692 günTOPLAM 295 4 9532 gün2021 Yaralı Sayısı Ölü Sayısı İş Gücü KaybıOcak 20 2 665 günŞubat 2 45 günMart 4 100 günToplam 26 2 810 gün