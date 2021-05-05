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6 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi

Ocak 2020 ile Mart 2021 arası 6 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi

6 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi
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Çalışma Dairesi verilerine göre Ocak 2020 ile Mart 2021 arası 6 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Çalışma Dairesi tarafından, iş kazalarıyla ilgili yayınlanan verilere göre, 2020’de 4 kişi, 2021’de de 2 kişi yaşamını yitirdi, 2020’de 295, 2021’de de 26 kişi iş kazası sonucu yaralandı.
İş kazaları türlerine göre ise Ocak 2020 ile Mart 2021 arası iş kazalarının çoğu trafikte meydana gelirken, ikinci ise yüksek yerden düşme olarak verildi. 
En çok iş kazası otel ve lokantalarda meydana geldi. Bu sıralamada ikinci inşaat üçüncü de imalat sektörü geldi.
Son 15 ayda meydana gelen iş kazalarının dağılımı gösteren tablo da yayımlandı.

2020    Yaralı Sayısı    Ölü Sayısı    İş Gücü Kaybı
Ocak    47    1    1433 gün
Şubat    36    1    1005 gün
Mart    15         425 gün
Nisan               
Mayıs    4         40 gün
Haziran    20         584 gün

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Temmuz    11         349 gün
Ağustos    16         174 gün
Eylül    12         545 gün
Ekim    51    2    1629 gün
Kasım    43         1656 gün
Aralık    40         1692 gün
            
TOPLAM    295    4    9532 gün
2021    Yaralı Sayısı    Ölü Sayısı    İş Gücü Kaybı
Ocak    20    2    665 gün
Şubat    2         45 gün
Mart    4         100 gün
            
Toplam    26    2    810 gün

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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