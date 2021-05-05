Çalışma Dairesi verilerine göre Ocak 2020 ile Mart 2021 arası 6 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Çalışma Dairesi tarafından, iş kazalarıyla ilgili yayınlanan verilere göre, 2020’de 4 kişi, 2021’de de 2 kişi yaşamını yitirdi, 2020’de 295, 2021’de de 26 kişi iş kazası sonucu yaralandı.
İş kazaları türlerine göre ise Ocak 2020 ile Mart 2021 arası iş kazalarının çoğu trafikte meydana gelirken, ikinci ise yüksek yerden düşme olarak verildi.
En çok iş kazası otel ve lokantalarda meydana geldi. Bu sıralamada ikinci inşaat üçüncü de imalat sektörü geldi.
Son 15 ayda meydana gelen iş kazalarının dağılımı gösteren tablo da yayımlandı.
2020 Yaralı Sayısı Ölü Sayısı İş Gücü Kaybı
Ocak 47 1 1433 gün
Şubat 36 1 1005 gün
Mart 15 425 gün
Nisan
Mayıs 4 40 gün
Haziran 20 584 gün
Ağustos 16 174 gün
Eylül 12 545 gün
Ekim 51 2 1629 gün
Kasım 43 1656 gün
Aralık 40 1692 gün
TOPLAM 295 4 9532 gün
2021 Yaralı Sayısı Ölü Sayısı İş Gücü Kaybı
Ocak 20 2 665 gün
Şubat 2 45 gün
Mart 4 100 gün
Toplam 26 2 810 gün