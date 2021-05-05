‘Açılım bekliyoruz’

Beyzade ÜNALMIŞHentbolda başlangıcın belli olmasından sonra takımlarında süreç adına çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gençlik Gücü takımının tecrübeli çalıştırıcısı Turgut Karamanoğlu yaptığı açıklamada, 2 aydır yoğun şekilde çalıştıklarını oyuncuların gündüz bölümünü salonda, akşam üzeri ise parkede yaptıkları çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

3 gün antrenman yapıyoruz

Haftada 3 kez takımla bir araya geldiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı Turgut Karamanoğlu, Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü idman gerçekleştirdiklerini söyledi. Pazartesi günleri takımının tümünün PCR testi yaptırdığını belirten Karamanoğlu, bu sürecin ayni şekilde devam edeceğini söyledi. Başlayacak olan lige hazır olduklarını da ifade eden Gençlik Gücü antrenörü Turgut Karamanoğlu, artık tek düşüncülerinin ligin başlangıcı olduğunu söyledi. Sporun her dalının seyirci ile güzel olduğunu da dile getiren Karamanoğlu, PCR testi veya aşı kartı olan tüm kesime izleme olanağı sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.