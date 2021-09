Büyük başarı

Afet İLBAN

Birleşmiş Milletler’in (BM) resmi üyesi olan Uluslararası Inner Wheel’in icra kurulları, Kuzey Kıbrıs Inner Wheel Kulüpleri’nin “Alasia” adı altında bağımsız bölge oluşumunu onayladı.

20 yıllık çalışma ve birikimin sonucunda kazanılan bağımsız bölge kurma hakkı Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Basın toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

Kader: Uluslararası temsiliyet hakkı…

Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia Asbaşkanı Akile Kader konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Inner Wheel Kulüpleri’nin uluslararası “bağımsız” bir bölge olarak tanınmasının gururunu paylaşmak için toplandıklarını belirtti.

Dünyada 98 yıldır, ülkede 21 yıldır faaliyet gösteren Inner Wheel’in ilkinin 1924 yılında İngiltere’de Manchester Rotary Kulüpleri’nin eşleri tarafından kurulduğunu ifade eden Kader, Inner Wheel’in bugün 5 kıtada, 104 ülkede faaliyet gösteren, bağımsız bir sivil toplum örgütü olduğunu kaydetti.

Kader, dünyanın gönüllü çalışan en büyük kadın kuruluşlarından biri olan Inner Wheel’in Birleşmiş Milletler’in Viyana, Cenevre ve New York ofislerinde farklı bölümlerde temsiliyet hakkına sahip olduğunu söyledi.

Örgütün, BM’de çocuk hakları, kadın hakları, uyuşturucu, yaşlı hakları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmalar yaptığını vurgulayan Kader, Kuzey Kıbrıs üyeleri olarak ülkeyi en şekilde temsil etmeye ve tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Her yıl yenilenen bir tema olduğuna dikkat çeken Akıle Kader, “Bu yıl ‘Think Pink’ diyoruz, yani ‘Önce Kadın’. Kendi toplumumuzda kadınlarımızın, kız çocuklarımızın haklarını, eksiklerini tespit edip, onlara çare olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

2000 yılında Lefkoşa Sarayönü ve Girne Inner Wheel olarak 2 kulüple yola çıktıklarını anlatan Kader, bugün ise bölgede 8 kulüpleri olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Inner Wheel örgütleri olarak ayrı, bağımsız bir bölge olma hakkının elde etmeleriyle birlikte, faaliyetlerinin uluslararası alanda daha çok ses getireceğini ve yönetimde daha etkin olabileceklerini ifade eden Kader, “Kim bilir belki bir gün BM’deki IW temsilcisi bizden birisi olabilecek” diye konuştu.

Cemil: Hiç yılmadık

Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia Kurucu Başkanı Işın Ramadan Cemil de Inner Wheel’in şu an 104 ülkede 108 bin üyesi ve 4 bin kulübüyle dünyada Rotary ve Birleşmiş Milletler’den sonra en çok üyesi olan bir BM üyesi topluluk olduğunu kaydetti.

Ülkedeki Inner Wheel oluşumunun 2000 yılında başladığına değinen Cemil, önce Girne, daha sonra da Lefkoşa Sarayönü Inner Wheel kulüplerinin kurulduğunu belirtti. Bu kulüplerin “charter”larının 2005 yılında alındığını anlatan Işın Ramadan Cemil, yıllarca, herhangi bir başka ülkeye bağlanmayı önlemek için bağlantısız, bölgesiz olarak çalışmalarda bulunup, toplum yararına projeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Daha sonra 3 yeni kulübün daha kurulmasıyla bölge olmak için gerekli sayıya ulaşıldığını belirten Işın Ramadan Cemil, böylelikle ilk müracaatlarını yaptıklarını kaydetti.

İlk olarak Güney Kıbrıs’tan tepkiler geldiğini ve protestolar yapıldığını ifade eden Cemil, şöyle konuştu:

“Ama biz hiç yılmadık. Danimarka, Odessa, Syros derken, internet üzerinden yapılan 2020 Strasbourg Women for Europe Konferansı’nda ne Türkiye, ne de bizim bayrak konunca, biz de bir sonraki defa bayrak açtık. Özellikle Münster ve Rotterdam’da hep haklılığımızı savunduk. Bunun bir a-politik, kardeşlik kuruluşu olduğunu söylerken, politik nedenler öne sürmelerinin haksızlık ve tüzüklerine olduğu kadar, insan haklarına da aykırı olduğunu, bizlerin hem para ve prestij desteğimizi alıp, hem de bizi ‘yok’ sayamayacaklarını vurguladık.”

Camil konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da teşekkürlerini sundu.

Basın toplantısı Uluslararası Inner Wheel şarkısının çalınması ile sona erdi.