Katılımcı sayısı itibariyle “Dünyanın en modern tavla turnuvası” olan Merit International Oasis Tavla Turnuvası 23-27 Eylül 2021 tarihleri arası Dubai’de yapıldı.

Yaklaşık 30 ülkeden 125’i aşkın profesyonel tavlacının katıldığı turnuvanın ana sponsoru olan Merit International, 30 bin dolar ödül katkısında buldu.

Dubai Spor Konseyi onaylı Mindskillz FZCO' nun kurucusu ve Genel Müdürü, FFBG yönetimindeki CBFE Genel Sekreteri ve resmi VIDO Elçisi Patrick Gebeili’nin ev sahipliğinde gerçekleşen turnuva,

Dünya Tavla Federasyonu Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu direktörlüğünde Merit International’ın ana sponsorluğunda, Dubai Crown Plaza Hotel’de gerçekleştirildi.

Çeşitli ödüller verildi

Ustalar, Tecrübeliler, Çiftler, Speedgammon ve Super Jackpot olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvada; uluslararası tavla oyuncularını “Oasis Çiftler 2021”, “Merit International Süper Ödülü”, “Speedgammon”, “Mochy Quizi” ve “Başkanlık Kupası” olmak üzere çeşitli özel kupalar verildi.

Bekem: Gurur duyuyoruz

Turnuvanın koordinatörlüğünü yürüten Merit Poker Başkanı Songül Bekem, hareketsiz geçen 1,5 yılın ardından Dubai’de tavla tutkunlarının bir araya geldiği çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Bekem şunları ifade etti:

“2013’ten beri dünyanın en büyük modern tavla turnuvasını 40’ı aşkın ülkeden yüzlerce tavla tutkununu kusursuz bir şekilde Kuzey Kıbrıs’ta ağırlıyoruz. Böyle bir organizasyonu Merit International olarak otellerimizde düzenlemekten büyük gurur duyuyoruz. 2019 yılında Girne’de Merit Park Otel tarafından düzenlenen dünya tavla turnuvasına 43 ülkeden 532 profesyonel oyuncu katılmış, toplam 470 bin Euro dereceye giren oyuncular arasında dağıtılmıştı. Monte Carlo dâhil katılımcı sayısı ve dağıtılan ödül açısından bu turnuvanın yanına yaklaşabilen yok.

Bu sene Altın şehir Dubai’de 23-27 Eylül 2021 tarihinde yapılan Merit International Oasis Backgammon Cup’ta ayrıca Dubai’de Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımını yapmaktan ayrıca mutluyuz.

Bu yıl Dubai’deki turnuvaya ana sponsor olarak 30 bin dolar ödül katkısında bulunduk.