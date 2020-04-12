“Büyük bir insafsızlık”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliriz” şeklindeki açıklamasını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bengihan yazılı açıklamasında, böylesi zor bir dönemde sadece çalışanlardan, emeklilerden ve dar gelirli vatandaşlardan fedakarlık beklemenin ve ücretlerinden kesinti yapmanın büyük bir adaletsizlik ve insafsızlık olduğunu vurguladı.

Bengihan, zaten ekonomik yönden çok zor durumda olan bu kesimlerin, “Coronavirüs salgınına karşı nasıl ayakta kalabiliriz” diye mücadele ettiğini ifade ederek, hükümetin aldığı “adaletsiz ve insafsız” ekonomik tedbirlerin yarattığı baskının da toplumun korona virüs salgını kaygısının önüne geçtiğini kaydetti.

HAKSEN de tepkili

Öte yandan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümetin Coronavirüs salgınına karşı aldığı ekonomik ve karantina tedbirlerini yetersiz buldu.

Sendika genel sekreteri Hüseyin Şen konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti, hem ekonomik tedbirler hem de Covid-19 karantina sürecini iyi yönetememekle eleştirdi.

Ekonomik tedbir olarak sadece çalışanların maaşlarından kesinti yapılmasını ve zenginlerin sürece dahil edilmemesini “Günü kurtarma politikası” olarak niteleyen Şen, “Günün sonunda çalışanlar ve küçük esnafımız iyice fakirleşecek. Böylece ülke ekonomisi iyice dar boğaza girecektir. Bu süreç içerisine dahil edilmeyen ülkenin zengin iş adamları da dahil edilmeli ve tüm kesimleri kapsayan, gelir oranına ve servetine bakılarak eşit oranda bir katkı sağlayabileceği ekonomik bir program geliştirmeli ve bir an önce hayata geçirmelidir. Keza toplum içinde belli kesimlere ayrıcalık tanımak bölünmelere yol açacaktır” dedi.

