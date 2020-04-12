‘Eşit maaş’ gündemde

Çiğdem AYDIN

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gündemdeki en önemli sorunlardan biri olan Nisan ayı maaşları konusunda, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “ne kadar para toplarsak onu paylaşacağız” şeklindeki açıklamasına dikkat çekerek ‘gerekirse herkese aynı maaşın verilmesi gündeme gelecek” dedi.

Özersay, maaşların nasıl ödeneceğine ilişkin bir soru üzerine şöyle dedi:

“Önümüzdeki sürece göre gerekirse herkese eşit maaş paylaşımını uygulayabiliriz. Siyasiler olarak maaşlarımızdan yüzde 60’lara varan oranda kesintiye gittik. Belli bir süre düzlüğe çıkana kadar ne gerekiyorsa yapmak zorundayız.”

İşletmelerin açılma süreci

Özersay, kapatılan işletmelerin ne zaman açılacağı ile ilgili soruya ise “Buna net yanıt vermemiz mümkün değil, hastalığın yayılma hızına göre bilim kurulu ve Sağlık Bakanlığı bu konuda karar verecekler dedi.

Özersay şöyle dedi:

“İşletmeler açılacaksa dahi, bu eskisi gibi olmayacak belirli kurallara bağlı olacak, eskisi gibi olmayacak. Kapıdan girerken işletmelerde mesafe kuralları uygulanacak, ateş ölçülecek, toplu olarak bir yere giriş yapılmayacak şeklinde kurallar geçerli olacak. Ama belki de 17 Nisan’dan sonra da açılmayacak.”



Karantina konusu

Özersay, yurt dışından getirilen bazı kişilere ayrıcalık tanındığına ilişkin iddiaları yanıtlarken şöyle dedi:

“ Kimseye torpil falan yapılmadı yurt dışından gelenlerin. Sağlık Bakanlığının uygun görmesi halinde bazı istisnai durumlarda evlerinde karantinada kalması yönünde bir karar vardır. Somut örnek verecek olursak, kanser tedavisi gören bazı vatandaşlarımız vardır merkezi karantinada kalamayacak durumda olanlar vardır Sağlık Bakanlığı bu gibi durumlarda istisnai kararlar alabilir.”

Kolan Hastanesi konusu gündemde

Özersay; Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Pandemi Hastanesi olması nedeniyle vatandaşların sağlık hizmeti almasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Burhan Nalbantoğlu bu virüsle mücadelede pandemi hastanesine dönüştürüldü yangından sonra pek çok servis zaten devre dışı kaldı bu nedenle pandemi hastanesi olarak kullanılıyor. Kolon hastanesinde şu anda diğer rahatsızlıklarla ilgili gidebilecekleri yerler vardır. Yeterli midir tartışma konusu odur. Şu anda Kolan hastanesi ile nasıl bir ilişki kuracağımızdır. Bu hizmet alımı şeklinde olmayacaktır kamu yararı açısından doğru olmaz. Biz belirli bir protokol yaparak kamu hekimlerinin de bu hastanede hizmet vermesi sağlanabilir ama bu tek başına yeterli olmaz elbette. Bunun haricinde bir başka seçenek de kamulaştırmadır. Devlet bir rayiç bedel ödemekle yükümlüdür. Bu konuları konuşuyoruz henüz bir karara bağlamadık. İlgili bakanlıklar bir çalışma yapacak ve korona virüs dışındaki tüm rahatsızlıklarımız için hizmetlerin verilmesi konusu gündemimizdedir.”



“Bazı kişiler evde karantinaya alındı…”

Öte yandan Kudret Özersay dün yaptığı yazılı açıklamasında, “İngiltere’den gelen bazı vatandaşlara ayrıcalık yapılıp Kumyalı ve Hisarköy’de karantinaya alındıkları” yönündeki iddiaları yanıtladı.

Kudret Özersay, yurtdışında tedavi gören ve sağlık durumları nedeniyle genel karantina koşullarından farklı bir uygulamaya tabi tutulma ihtiyacı olan vatandaşlara istisna uygulama gerekebileceğini ifade ederek, bu durumu Sağlık Bakanlığı’nın değerlendireceğini kaydetti.

Özersay, “Sağlık Bakanlığı’na istisnai bazı durumlarda kişinin evinde karantinaya alınma yetkisi verildi. Bunu da kamuoyuna açıkladık, gizli bir durum yoktur. Bahsi geçen yerlerde karantinaya alınanlar da bu istisnai durumdaki kişilerdir” ifadelerini kullandı.

Sokağa çıktıkları iddiaları doğrulanmadı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, sağlık durumu nedeniyle istisna uygulanıp evinde karantina altına alınan kişinin “kurallara uymadığı ve dışarı çıktığı” iddiaları doğrulandığı takdirde bu kişilerin yeniden merkezi karantinaya alınacağını ifade ederek, şu uyarıda bulundu:

“Hisarköy’de bu yönde iddialar olmuştur. Sağlık Bakanlığı’ndan kişiler görevlendirildi, araştırıldı. Doğrulandığı anda yapılacak bellidir. Ancak şu an ev karantinasında olan yaşlı veya hastaların sokağa çıktığı iddiaları doğrulanmadı. Yapılanları hafife alıp hemen herkesi linç etmeye kalkmayalım.”

Yaşanılan süreci farklı okumak gerekli

Özersay, işletme veya bireysel çekler konusunda hükümetin aldığı farklı kararların eleştirilmesini de değerlendiren Özersay, yaşanılan süreci farklı okumak gerektiğini belirtti.

Yaşanan ekonomik krizin daha öncekiler gibi “Döviz – TL” ilişkisi nedeniyle yaşanılan ya da ülke sınırları içindeki nedenlerle yaşananlardan ayırmak gerektiğine dikkat çekti.