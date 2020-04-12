‘Canı yansın diye yaptım’

Girne’de meydana gelen "Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz" suçlarına methaldar olarak göz altına alınan zanlı Şahin Kandemir dün mahkeme huzuruna çıkarılarak tutuklandı.

Yaklaşık 11 aydan beri yanında çalıştığı Alper Özorun’a ait aracın camını çekiçle kırdıktan sonra çekmecede saklanan 20 bin lirayı almakla suçlanan Kandemir “Beni çok çalıştırıyordu. Canı yansın diye bunu yaptım” dedi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Şahin Kandemir’in, 12.03.2020 tarihinde Alsancak'ta meydana gelen "Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz" meseleleriyle methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Şahin Kandemir’in yaklaşık 9 aydan beri yanında çalıştığı iş vereni Alper Özorun'un Alsancak'ta park halinde bulunan PN 896 plakalı aracının sol ön camını, şu an yurt dışında olan suç ortakları M.B.D. ve A. A. ile birlikte daha önceden planladıkları üzere, tahta saplı demir çekiç ile kırıp bin TL hasara uğrattıktan sonra, araç içinde muhafaza edilen 20 bin TL nakit parayı sirkat ettiklerini söyledi.

İkisi uyuşturucudan aranıyordu

Polis, mesele ile ilgili olarak, 09 Nisan 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görevli bir ekibin Lapta'ta Hasan İşkinat'ın ikametgahında "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu" meseleleri ile ilgili olarak yaptıkları arama esnasında, şu an yurt dışında olduğu tespit edilen M.B.D. ve A. A’ya ait olduğu öğrenilen siyah renk çanta içerisinde; 2 adet maske, 2 adet eldiven, 2 adet bayan külotlu çorap, 2 adet kelepçe, 1 adet kelepçe anahtarı, bir çok plastik kelepçe, 1 adet biber gazı tespit edildiğini anımsattı.

Polis, bu hususta mesele ile bağlantılı tutuklanan Hasan İşkinat’ın 10.04.2020 tarihinde sorgulanmış olup bir gönüllü ifade verdiğini ve aranan A. A. isimli şahsın yanlarında taksi şoförü olarak çalıştığını ve kendisine 12 Şubat sabahında arkadaşı olan Zanlı Şahin Kandemir'in verdiği bilgiler sayesinde M.B. D.’nin söz konusu aracın camını kırıp içerisinden para sirkat ettiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, bu safhada zanlı Şahin Kandemir’in aynı tarihte Girne Polis Müdürlüğüne celp edilerek sorgulanmış olup suçlarını itiraf ederek bu hususta bir gönüllü ifade verdiğini söyledi.

İki zanlı yurtdışına çıkmış

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uzun zamandır tanıdığı A. A’ya işvereni olan Alper Özorun'un sözde kendisi çok fazla çalıştırdığı gerekçesiyle canıņın yanmasını sağlamak için parasının çalınmasına yardım ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, yine mesele ile ilgili olarak diğer isimleri tespit edilen A.A. ve M.B.D. aleyhinde yapılan araştırma neticesinde, M.B.D.’nın olay günü yani 12.03.2020 tarihinde saat 10.00 raddelerinde KKTC'den ayrıldığı, A.A’nın ise 20.03.2020 tarihinde KKTC'den ayrıldığı tespit edildiğini ve arandıklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak verilen gönüllü ifadelerin teyit tekziplerinin yapılması gerektiğini ve yine bu hususta zanlının serbest kalması halinde yapılacak olan tahkikata etki edebileceğini söyleyerek, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Psikolojisi bozulmuş

Zanlı, “Alper Özorun’un yanında gece gündüz çalıştırıldım. İnsana insan gibi davransınlar. Psikolojim bozuldu” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.