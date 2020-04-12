Satışını yapamadı

Lefkoşa’da meydana gelen dükkan açma hırsızlık meselesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Mert Sarı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, huzurdaki bulunan zanlı Mert Sarı’nın dükkan açma, sirkat ve sokağa çıkma yasağına aykırı hareket suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 31.03.2020 tarihinde 04:15 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Rasim Kırmızıgil' in yaptığı Raso Kasap Döner isimli işletmenin güney kısmına bakan aleminyumdan mamül penceresini hasar yapmaksızın açan zanlı Mert Sarı’nın içeriye girdikten sonra, metal renk Asus marka laptop ile birlikte şarj aletini ve yine Telestar marka yazar kasaya ait şarj aletini sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, meseleyle ilgili olarak söz konusu iş yerinin kamera kayıtları incelendiğinde Mert Sari’nın binaya girdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak Asus marka laptop ve 2 adet şarj aletinin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilecek ifadeler olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde temin edilecek olan ifadelere etki edebileceğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.