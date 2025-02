Büyük ilgi uyandırdı

Güney Kıbrıs’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Limasol karnavalı başlıyor. Karnavala Brezilya’nın karnaval kralı ve kraliçesi de katılacak.

Dünyanın en ünlü karnavalına ev sahipliği yapan Rio Kralı ve Kraliçesi, yayınladıkları görsel-işitsel mesajda herkese başarılar dileyerek, Mart ayında Limasol'u ziyaret edeceklerini duyurdu.

Limasol karnavalı etkinlikleri önümüzdeki Çarşamba günü saat 19.00’da Vera Efthymiou Parlalidou'nun Theomaria sanat salonundaki 18. maske sergisinin açılışıyla başlayacak. Aynı gün saat 20.00’de serenatçı grupları belediyeden başlayarak şehir merkezindeki dar sokaklarda şarkı söyleyecek.



Cuma günü saat 19.00’da Karnaval Kraliçesi Ritsas Koutsoudis'i onurlandıran geleneksel etkinlik düzenlenecek.

Kokulu Perşembe (Tsiknopempti) etkinlikleri, Hellenic Bank (Gladstonos Caddesi) ve Bank of Cyprus (Ayios Andreas Caddesi, Ayia Napa Kilisesi’nin karşısında) önünde müzik ve ikramlarla karnaval lunaparkıyla sabah 10.00'da başlayacak, saat 13.30’da ise Kandadori Limassol grubu sahne alacak. DJ seti ise akşam 10'a kadar devam edecek.

Saat 19.00’da Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi, Kraliyet Karnaval Ailesi, Belediye Filarmoni Orkestrası, Kıbrıs Sürücüler Birliği Tezahürat Ekibi ve Limasol Tezahürat Ekibi belediyeden yola çıkarak



Grigoris Afxentiou Meydanı'na bir alay önderliğinde gidecek, saat 19.30'da ise Karnaval Kralı'nın şamandırası meydanda yerini alacak.

Batukinio vurmalı çalgılar grubunun sesleri eşliğinde yeni kralın taç giyme töreni gerçekleştirilecek, ardından karnaval partisi düzenlenecek.

Etkinliklerin en önemli ayağını 2 Mart Pazar günü Başpiskopos Makarios III Bulvarı'nda düzenlenecek Büyük Karnaval Geçit Töreni oluşturacak. Törene 127 grup kayıt yaptırdı ve yaklaşık 35 bin kişinin yürümesi bekleniyor.



Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis, "Bu yıl karnavalımız daha da dinamik, yenilenmiş, zenginleşmiş ve her yaştan insana eşsiz deneyimler sunmaya hazır" dedi.

Karnaval Kralı Papavasiliou, "Dans etmenizi bekliyorum" diye ekledi.