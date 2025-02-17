Uyarıcı nitelikte 

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde önceki gece saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem için uzmanlar buradaki fayın kuvvetli deprem üretme riski olduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yedisu Fayı'na dikkat çekip "Uyarıcı bir deprem olarak değerlendirilebilir." dedi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin ise sosyal medya hesabından "Büyük deprem beklediğimiz yer." ifadelerini kullandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 02.24'te meydana gelen depremin merkez üssünün Yedisu ilçesi olduğunu duyurdu.

12,79 kilometre derinlikte oluşan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından paniğe kapılan bazı vatandaşlar binaları tahliye etti. Bingöl Valiliği, depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi.

AFAD da olumsuz bir durum ile karşılaşılmadığını duyurdu.

Depremin merkez üssü olan Yedisu, son dönemde deprem uzmanlarının sıkça dikkat çektikleri bir bölge.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlar, buradaki fayın kuvvetli deprem üretme riski olduğu konusunda uyarıyor.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdun en önemli depremlerini yaratan, dünyanın en önemli faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çeken Tüysüz, "1600 kilometre boyunda bir fay ve ülkemiz tarihindeki en büyük depremleri yaratmış bir fay. 1939'da Erzincan'da 7,9 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. 360 kilometre boyunda bir fay kırılmıştı o zaman. Arkasından 1992'de bir deprem oldu 6,7 veya 6,8." dedi.

1992 depremiyle birlikte Karlıova arasındaki bir parçanın kırılmadığının ortaya çıktığını işaret eden Tüysüz, "Yedisu Fayı olarak tanımladığımız, kırıldığı zaman 7,2 büyüklüğünde deprem üretmesini beklenen bir fay. Kuzey Anadolu Fayı'ndaki bu tür parçalar aşağı yukarı 250 - 300 yılda bir kırılıyor. Bu da 1784'te kırıldığına göre 232 yıldır önemli bir deprem üretmemiş bir faydan bahsediyoruz." diye konuştu.

"Yedisu Fayı bir sismik boşluk olarak değerlendiriliyor. Özellikle 2001 ve 2003'teki Karlıova depremlerinden bu yana çok üzerinde durduğum faylardan birisi." diye konuşan Tüysüz; Erzincan, Erzurum, Tunceli ve yöredeki diğer illeri ciddi anlamda etkileyebilecek bir fay olduğuna dikkat çekti.

Gece meydana gelen depreme ilişkin de sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Görür, "Büyük deprem beklediğimiz yer." dedi.

Deprem Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde olduğunu vurgulayan Görür, "Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır." uyarısında bulundu.

