Türk pop müziğinin sevilen isimi Yaşar, 15 Şubat akşamı Merit Park Hotel Letafet’te gerçekleşen Sevgililer Günü özel konserinde hayranlarıyla buluştu. Müziğin ve aşkın bir araya geldiği bu özel gecede Yaşar, dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirerek, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. “Kumralım,” “Aldanırım,” “Bir tanem” gibi klasikleşmiş eserleriyle dinleyicilerine unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşatan sanatçı, enerjisi ve sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Misafirlerinin coşkuyla parçalara eşlik ettiği bu özel gecede Yaşar, şarkılarının yanı sıra seyircilerle samimi sohbetler de gerçekleştirdi. Konserin sonunda sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisine teşekkür ederek, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaptı.