Esnafın yüzü güldü

Serdar ŞENGÜL

Kış aylarında olunmasına rağmen dün yazı andıran ılık bir hava hakim olurken, güzel günü fırsat bilenler Girne Antik Liman’a akın etti. Kimisi Lefkoşa’dan kimisi Lefke’den Girne’nin kalbi limanda vakit geçirmeye gelirken, turistler de yoğun ilgi gösterdi. Limanda faaliyet gösteren restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler oluşan kalabalıktan nasibini aldı. Limanı sevdiklerini söyleyen vatandaşlar, hem güzel havayı gem de Pazar tatilini değerlendirdiklerini söyledi.

Ne dediler…?

Serdinç Coşkun

“Güzel havayı görünce eşim ve çocuklarımı alıp Lefke’den Girne’ye geldim. Limanın son hali çok güzel olmuş. Sadece biz değil birçok aile burada vakit geçirmeye geldi. Liman hem ülkenin hem de Girne’nin gözbebeğidir.”

Kaya Özay

“Lefkoşa’da yaşıyorum ama haftada 3-4 kez mutlaka Girne’ye geliyorum. Girne tarihi ve turistik açıdan çok başka bir yer. Bu nedenle Girne’ye ve limana gelmeyi tercih ediyorum. Hava güzel olunca da Pazar gününü değerlendirmek istedim.”

Halef Ali

“Hava çok güzel olduğu için limana geldik, vakit geçirilecek en güzel yerlerden biri. Okular başlıyor. Bu nedenle çocukları da getirdim.”

Eylem Zengin

“Türkiye’den geldik. Girne Antik Liman’ın muazzam bir havası var. Ülkenin her yeri cennet aslında kıymeti bilinmeli.”

Yusuf Çam

“Limanda kafe işletiyorum. Sadece dondurma satıyorum, eskisi gibi turist olmasa da yerli halk limana geliyor ve alışveriş yapıyor. Güzel havayla beraber kalabalık oluşunca işlerde güzel gitti. Herkesi hafta sonları Girne’ye davet ediyoruz.”